Vuelta al País Vasco 2024: Santiago Buitrago 'voló' en la contrarreloj y fue el mejor colombiano, así quedó

Este lunes 1 de abril, el calendario ciclístico de la UCI tuvo continuidad con la Vuelta al País Vasco, competencia que sirve como termómetro para los favoritos de cara a las grandes vueltas que están a pocos meses de comenzar.

En el primer día de competencia, el esloveno Primoz Roglic brilló y se llevó la victoria con una contrarreloj perfecta. El campeón europeo marcó un tiempo de 12 minutos y 34 segundos, sacando diferencia con Jay Vine, segundo y Mattias Skjelmose.

"Fue genial poder estar aquí de nuevo, las piernas eran buenas. Cometí un pequeño error al final al equivocarme en la línea de meta. Cuando rodaba en el reconocimiento siempre iba a la derecha, así que tuve que dar media vuelta", explicó el corredor del Bora tras la fracción.

Ahora bien, en cuanto a los corredores nuestros, el mejor fue Santiago Buitrago, hombre del Bahrain Victorious que terminó en el decimocuarto lugar, cediendo tan solo 24 segundos con respecto al esloveno.

Buitrago ratifica así su buen momento en esta temporada, donde ya ha tenido victorias ante grandes corredores, como en la Paris Niza.

El bogotano pinta como uno de los grandes candidatos a pelear por la general contra corredores como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, entre otros.

#Itzulia2024



⏱️Three of our riders, @SantiagoBS26, @JashaStterlin, and @PelloBilbao1990, showed their strength in the opening time-trial @ehitzulia, securing top 20 finishes on a 10km course through the pavé and punchy sections of the town of Irun.#RideAsOne



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/OEhqjXMDsd