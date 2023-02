Walmer Pacheco explotó por las críticas tras polémica fotos en carnavales

La situación en el Junior de Barranquilla parece estar de mal en peor, pues a los malos resultados deportivos en la presente temporada, se le suma rumores de algunos actos de indisciplina de algunos jugadores de la plantilla, los cuales fueron apartados de la lista de convocados a la ciudad de Pasto y que se quedaron en Barranquilla festejando los carnavales.

Uno de los jugadores señalados por los actos de indisciplina es Walmer Pacheco, quien en redes sociales publicó una foto con la cabeza y cara llena de maizena, una tradición del Carnaval de Barranquilla, y lo cual le generó varias críticas al jugador, ya que su celebración se dio tras la derrota del equipo tiburón por la mínima diferencia en la ciudad de Pasto.

Tras los fuertes señalamientos al lateral derecho en las redes sociales, Walmer Pacheco salió aclarar todos los rumores afirmando que está cansado de las especulaciones que se han dicho y aseguró que su ausencia en Pasto es por decisión técnica.

"Quiero aclarar un tema de una foto mía con maicena. No viajé a Pasto por decisión técnica, no por más nada. No me quedé para carnavalear. Es increíble que por cualquier cosa quieren formar candela. Estaba con mi hijo. ¿No puedo disfrutar con él?", aseguró el exjugador de Equidad

De igual forma, agregó: "díganme si yo no puedo disfrutar con mis hijos, yo entiendo la situación del equipo, pero por una foto quieren incendiar todo. Yo cometí todos mis pecados en el pasado. Ahora estoy con mi familia, mis hijos y estoy velando por ellos", finalizó el jugador del Junior.

EXPLOTÓ: ESTO DIJO WALMER PACHECO SOBRE SU POLEMICA FOTO EN CARNAVALES pic.twitter.com/XrjrJ32ElL — ELAMBITO JUNIORISTA (@ElambitoDeporte) February 22, 2023

Situación candente en Barranquilla

Luego de darse las palabras del jugador barranquillero, los medios de comunicación esperaban tener un acercamiento con el entrenador Arturo Reyes, quien no se presentó a la atención a medios y mandó a Carlos Bacca, referente del club, para responder los interrogantes de los periodistas.

Vale recordar que el próximo juego del Junior será frente a Equidad Seguros en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y será la prueba de fuego para el actual entrenador, quien buscará una victoria para mantenerse en el cargo.