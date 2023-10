Wilder Medina visitó Ibagué y fue recibido con una riña con cuchillos en la calle

El exjugador profesional Wilder Medina estuvo de visita en un barrio de la comuna Seis de Ibagué durante los últimos días y lo que iba a ser un momento agradable junto a decenas de niños que soñaban con verlo y que les contara sus experiencias, pasó a ser una escena bastante desagradable luego de llegar justo cuando delincuentes se enfrentaban con cuchillos en la calle.

Medina, oriundo de Puerto Nare (Antioquia), triunfó enormemente vistiendo la camiseta de Deportes Tolima, para luego llegar a Independiente Santa Fe y otros clubes.

Por esta y más razones, Wilder Medina guarda un cariño bastante especial por toda la gente de Ibagué, ciudad en la que se destacó con el Deportes Tolima durante tres temporadas y la que lo lanzó a tener más reconocimiento a nivel nacional.

Visita de Wilder Medina a Ibagué

Medina visitó el barrio La Gaviota para compartir con algunos jóvenes y niños que estaban jugando en el polideportivo de la zona, pero lastimosamente el exparticipante de La Isla de los Famosos presenció una escena aterradora en la que algunos delincuentes se enfrentaban con cuchillos.

“Mostricos, me fui a un barrio popular de Ibagué y así me recibieron estos jóvenes queriéndose quitar la vida por drogas, por alcohol, sabrá Dios por qué, no saben lo valioso que es la vida”, narró el ídolo del ‘Vinotinto y oro’.

Afortunadamente esta pelea no dejó ningún herido y después de algunos segundos estos sujetos se marcharon del lugar y finalmente Wilder Medina sí pudo compartir algunos pasabocas con los niños que se divertían en el parque.

Vale la pena recordar que Medina fue señalado durante varios años por sus adicciones a la droga y el alcohol y ahora intenta realizar campañas sociales para poder ayudar a los jóvenes y sacarlos de la calle.