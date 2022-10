No quiere volver al Junior: futbolista dejó claro su deseo de seguir en otro club

Boca Juniors se chocó el domingo contra Newell’s en la penúltima jornada de la Liga argentina, donde Frank Fabra y Sebastián Villa fueron eclipsados por otro colombiano: Willer Ditta.

El defensor colombiano de la ‘Lepra’ fue protagonista con una anotación en la victoria 2-0 y reafirmó su buen momento en el fútbol argentino.

Por esa razón, Willer Ditta tras el encuentro se refirió a lo que fue la victoria contra el líder del torneo:

“El equipo tuvo empuje y mucho sacrificio, nunca se cayó, nos expulsaron un jugador injustamente y logramos este resultado por la unión y el esfuerzo de todo el equipo”, y agregó lo siguiente:

“En el segundo tiempo lo esperamos un poco a Boca. Para robarles la pelota en la salida y tratar de poder lastimarlos de contra. Tuvimos mucha potencia defensiva y aguantamos el resultado”

No quiere volver al Junior y se quiere quedar en Newell’s

Willer Ditta, quien está a préstamo en Newell’s y su pase pertenece al Junior de Barranquilla, destacó la emoción que le dio marcar en su cancha.

“Muy bonito esto, marcar acá en el Coloso es algo inexplicable, siempre significa algo muy bonito, más para mí porque no marco siempre. También para mi familia que estaba acá, la que está lejos de mí, mi mamá. Es emotivo”, y por último, no dudó su deseo de quedarse en el equipo argentino y no regresar al conjunto ‘Tiburón’:

“Estoy muy contento acá, espero que Newell’s pueda hacer la opción de compra, me siento muy feliz y quiero quedarme a defender estos colores porque realmente la gente me ha hecho sentir muy bien”

"Estoy muy contento acá. Espero que Newell's pueda hacer uso de la opción de compra. Estoy muy feliz y quiero quedarme a defender estos colores".



Willer Ditta post victoria ante Boca 🗣️💬🇨🇴4️⃣ pic.twitter.com/bJQ1Y32UOa — PlanetaNewells.com (@PlanetaNewells) October 16, 2022

En contexto: Willer Dita y Newell’s pusieron en aprietos a Boca Juniors

Boca Juniors cayó 2-0 de visita contra Newell’s Old Boys y, aunque sigue como líder, quedó expuesto a ser superado por su escolta, Racing, este domingo en el comienzo de la vigésimo sexta y penúltima fecha de la liga argentina de 2022.

Juan Manuel García (46) abrió la cuenta para Newell's en Rosario, tras un grosero error del peruano Luis Advíncula, que falló un pase que interceptó García, y después no consiguió despejar ante el potente avance del delantero rojinegro.

El colombiano Willer Ditta (80) aumentó para el local con un cabezazo y desnudó las limitaciones de Boca, que trastabilla en un momento clave del torneo.