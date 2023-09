Otro jugador colombiano sería buscado por la Selección de México y ya respondió

Uno de los temas de discusión alrededor de la Selección Colombia en las últimas semanas ha sido el caso de Julián Quiñones y su decisión de representar a la Selección de México en lugar de su país de nacimiento.

El delantero nariñense ha desarrollado toda su carrera profesional en el país centroamericano y siendo figura destacada en las temporadas recientes, primero con Atlas y luego con América. Ante las nulas oportunidades en el combinado 'cafetero', el jugador recibió un interés de los 'aztecas' y aceptó el llamado.

Todavía no ha debutado, por temas de documentación, Quiñones no pudo ser convocado para la fecha Fifa de septiembre, pero sí lo hará en octubre y por eso fue invitado a entrenar con el 'tri' estos días y empezar a acoplarse al grupo que tendrá tres años de preparación para llegar a tope al Mundial 2026, al que ya está clasificado por ser uno de los países anfitriones.

Esto último también le da tiempo a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol de hacer un estudio de reclutamiento de jóvenes promesas que están regadas por el mundo, pero también de aquellos jugadores extranjeros que, como Julián Quiñones, se destacan en la Liga MX, pero no tienen oportunidades en sus respectivas selecciones y buscan nacionalizarlo. Otro caso reciente es el del argentino Rogelio Funes Mori, quien fue convocado por Gerardo Martino al Mundial de Catar 2022.

¿México buscaría nacionalizar a Willer Ditta?

Un jugador extranjero más que, según la prensa, podría entrar en ese análisis para ser nacionalizado es Willer Ditta. El defensor colombiano fue contratado por Cruz Azul para esta temporada y en apenas siete partidos, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga mexicana, por lo que en ese país ya empiezan a ver la opción de que sea tenido en cuenta por el 'tri' más adelante.

De hecho, la prensa mexicana aprovechó para preguntarle de una vez al propio Ditta sobre la chance de representar a México por encima de Colombia, a lo que el zaguero central respondió con mucha seguridad y contundencia. No tiene ninguna duda, su única ilusión es ponerse los colores amarillo, azul y rojo.

"Mi pensamiento es la Selección Colombia"

"Mi pensamiento ahora mismo está en tener una posibilidad con la Selección de Colombia. Me he venido preparando desde hace mucho tiempo para poder tener un llamado. No se ha dado ahora, pero me toca seguir trabajando, con la esperanza e ilusión de seguir mejorando y crecer futbolísticamente. Primero aportar a Cruz Azul y después ver si se da el llamado con Colombia", afirmó.

Néstor Lorenzo puede estar tranquilo, dentro de su radar de posibles convocados a futuro está Willer Ditta y es cuestión de que siga demostrando un gran nivel en Cruz Azul para poder abrirse un campo dentro de la lista de convocados a la Selección Colombia.