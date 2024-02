Yerry Mina y su ilusión de ser dirigido por Claudio Ranieri, en Cagliari: "Te deja volar"

Yerry Mina quiere brillar en la Serie A, luego de una etapa fallida con en la Fiorentina. El defensor oriundo de Guachené, de 29 años, fue cedido al Cagliari hasta junio y el acuerdo tiene una posible extensión hasta mitad de 2025. Será dirigido por Claudio Ranieri, un entrenador que le produce bastante ilusión.

Mina llegó a la 'Fiore' en busca de minutos y protagonismo, luego de padecer varias lesiones en el Everton. Sufrió una molestia física en el partido entre la Selección Colombia y Chile, la cual le impidió asentarse en el 'la viola'. Desde que fue presentado, el pasado 5 de agosto, disputó escasos 7 partidos (185' minutos), en los cuales se reportó con una asistencia.

Así las cosas, Mina tendrá que ponerse a punto físicamente y demostrarle a Ranieri todas sus condiciones. 'Il Padrino' ya dirigió a jugadores colombianos como Iván Ramiro Córdoba, James Rodríguez y Falcao García. El zaguero surgido en Deportivo Pasto contactó a sus compatriotas y recibió excelentes comentarios.

"Estoy muy feliz de estar acá, quiero agradecer a Dios, mi familia y mi vínculo cercano que siempre me rodea. Esto para mí es un gran reto y es una gran posibilidad de ayudar al equipo", empezó diciendo el central caucano, durante su presentación oficial.

Yerry Mina y su ilusión de trabajar con Claudio Ranieri

"El entrenador que tenemos es un DT muy experimentado y que te permite ser libre de tu juego. Con los jugadores que he estado en Selección o en algún club, les he preguntado sobre el míster y la verdad es que ninguno me ha dicho nada malo, todos me dicen que es tranquilo y que te deja volar. Él te da esa confianza para que lo hagas bien en el campo", agregó el zaguero, quien ha disputado 43 partidos con la 'tricolor'.

Yerry Mina se siente listo para su debut con Cagliari

"Estoy listo, me siento feliz y muy bien. Me ha gustado la ciudad, la gente y la afición. Soy un ganador, me da mucha rabia e impotencia cuando pierdo, siempre quiero ganar, soy un jugador que le gusta tener el balón y salir a proponer", sentenció Mina.

En este momento, Cagliari está en la 'zona roja' del descenso (ocupa la casilla 18) y en la próxima fecha, programada para el próximo lunes 5 de febrero, visitará a la Roma.