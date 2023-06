¿Y ahora? Yerry Mina pondría en 'paños de agua tibia' oferta de la Premier League

Yerry Mina tuvo su temporada más discreta desde que llegó a Everton, pero mostrando un gran nivel sobre el final. El defensor colombiano tuvo continuas lesiones y solo alcanzó a disputar ocho partidos, pero fue fundamental para que el equipo no perdiera la categoría.

Aún así, la decisión de las partes fue no renovar el contrato que vence esta semana y por tanto, Mina deberá buscar un nuevo destino tras haber llegado a los 'toffees' en 2018 y convertirse en un referente a pesar de sufrir de continuas molestias musculares.

En adelante, han aparecido diferentes rumores acerca del futuro del defensor colombiano. En un primer momento se dijo que tendría sobre la mesa una importante oferta del Besiktas de Turquía y luego, que Flamengo lo tendría dentro de sus planes como fichaje bomba para retener el título de Copa Libertadores, sin embargo, hay más clubes en carrera.

De acuerdo a información del reconocido periodista Fabrizio Romano, Yerry tiene la gran chance de permanecer en la Premier League de Inglaterra, pues en los últimos días ha sostenido negociaciones formales con Fulham, pero todavía no hay un acuerdo cerrado y por tanto sigue abierto a escuchar más ofertas.

En un segundo plano está Besiktas, que ya realizó una oferta, pero todavía no hay una respuesta por parte del espigado defensor central. Además, Lens, Granada y Bologna también han mostrado interés por quedarse con los servicios del nacido en Guachené.

En caso de ir o a Lens o a Bologna, Yerry Mina se encontraría con compañeros de Selección Colombia. En el equipo francés actúa Deiver Machado y en diciembre llegaría Óscar Cortés tras continuar seis meses más en Millonarios. En tanto, en Bologna podría formar dupla defensiva con Jhon Janer Lucumí.

Understand Yerry Mina has not agreed terms with Fulham despite reports — nothing done, race remains open for the centre back as free agent. 🇨🇴



Told Besiktas made an official proposal; Lens, Granada and Bologna are also interested. pic.twitter.com/buhOn5lmsP