¿Sufre con el alza en el precio de la gasolina? Así puede ahorrar usando su carro

Una de las grandes preocupaciones de los colombianos a lo largo del 2023 ha sido el tremendo incremento en el precio de varios aspectos básicos de la economía diaria. Más allá de los alimentos, otro subidón que alerta a los ciudadanos es el de la gasolina.

En los últimos meses se han presentado varios incrementos, y el último ya alcanza los $13.964 por galón. Incluso, en algunas estaciones el precio es superior a los $14.000, lo que no deja de preocupar a los colombianos por cómo la economía va en aumento exponencial cada vez más.

Ante esta situación, es importante saber que hay formas de ahorrar gasolina para que no tenga que estar abasteciendo su vehículo constantemente y así, extender el combustible lo mayor posible.

Así puede ahorrar la gasolina

Muchos de estos 'tips' tienen que ver con la manera de conducir. Por ejemplo, trazar la ruta antes de salir y ya saber cuál camino es el más efectivo para llegar a su destino y así no estar transitando por varias calles sin saber y prolongando el camino de manera innecesaria. Esto le ayudará a no coger trancones grandes y así no malgastar gasolina.

Revolucionar el carro lo menos posible también es otra de las técnicas claves para ahorrar combustible. Acelerar el carro en un mismo cambio por un tiempo prolongado gastará más gasolina. Por eso es que también es recomendable no cambiar de cambio repetidamente, sino mantener una velocidad constante y así también generar que el vehículo mejore su desempeño.

Otra técnica poco usual, pero que sirve a ahorrar gasolina es utilizar la medida correcta de llantas, pues esto evitará gastos adicionales por posible deformación del caucho. En cuanto a esto, también es recomendable verificar constantemente la presión de aire de las llantas.

Por último, otro factor que incide en el gasto de gasolina es el peso extra que lleva el vehículo. Entre más esfuerzo tenga para andar, más gasolina va a gastar, por eso se recomienda llevarlo lo más ligero posible para que la eficiencia de la gasolina sea la mayor posible.