¿Cómo se aplicará la reducción del 50% en el valor del Soat?

La tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) es fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia que, de acuerdo con los ministros de Hacienda y Transporte, expedirá el primero de diciembre el valor de las nuevas pólizas.

En Colombia hay 18 millones de vehículos en circulación, de los cuales, prácticamente la mitad tiene Soat y la otra circula sin el seguro obligatorio.

Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, señaló que el 52% de los vehículos tienen Soat y 48% no lo tiene. “De esos 18 millones de vehículos, 10 millones son motocicletas y en esos diez millones la cifra de evasión es mucho más alta que el promedio nacional es de alrededor del 59% o sea casi el 60% de las motocicletas que circulan en el país no tiene Soat”.

El anuncio de una reducción en el valor del Soat generó expectativas en si ayudará o no a la evasión, pero sobre todo, en cómo se aplicará esa disminución.

¿Usted cree que con ese descuento del 50% en el valor del Soat, los motociclistas van a empezar a comprar la póliza?

Yo creo que hay un efecto positivo que se va a ver sin lugar a duda y es que en la medida en que el precio que tiene que pagar el propietario del vehículo disminuye digamos el beneficio de evadir va a resultar muchísimo menos atractivo porque obviamente circular sin el Soat lo hace a uno propenso pues a una contravención que puede incluso llevar a la inmovilización del vehículo entonces sí creo que al bajar el valor del Soat es probable que disminuya la elevación del seguro.

¿Cuántos vehículos se beneficiarán con este descuento del 50% en el valor de la póliza?

Los cálculos iniciales que nosotros hemos hecho sobre la base, de una información que por el momento es muy poco precisa, nos muestran que el número de vehículos que se vería beneficiado por la medida es de alrededor de unos 4,2 millones, o sea, de los nueve millones de asegurados, poco menos de la mitad se verían beneficiados, y de ese de esos 3,9 millones son motocicletas.

Entonces los grandes beneficiados del anuncio hecho por el Gobierno son los motociclistas, el resto son los que llaman vehículos de negocio, que son digamos las pequeñas camionetas que se utilizan para hacer acarreos.

Para llevar y traer material de los negocios son también los taxis y finalmente busetas y buses intermunicipales, entonces el grueso de la medida va a beneficiar a los motociclistas, las otras categorías obviamente los vehículos particulares, no se verían cobijados por esta novedad.

El Gobierno dijo que respaldará el descuento con dos billones de pesos que trasladará a la Adres, pero finalmente, ¿cómo se aplicará el descuento?

No hay todavía suficiente claridad sobre los detalles técnicos de la propuesta del Gobierno, lo que es muy probable que suceda es que cuando usted paga el Soat el 46% va al sistema de salud a través del Adres. Entonces lo que aparentemente el Gobierno piensa hacer es dejar que las compañías de seguros no realicen ese traslado y compensar al sistema de salud por los menores ingresos que recibiría producto de la contribución que hoy las compañías de seguros trasladan a la Adres.

Pero por el momento los detalles de cómo se realizaría esa operación todavía no están disponibles.

¿A partir del primero de diciembre empezará a aplicar esta decisión, lo que pasaría es que la Superfinanciera fije los precios con la reducción?

Técnicamente quien decide la tarifa del Soat es la Superintendencia Financiera, no es ni el Ministerio de Transporte, ni el Ministerio de Hacienda, es la Superintendencia Financiera la entidad encargada de regular los seguros en el país sobre los detalles del mecanismo.

Y sobre si la fecha de inicio es el primero de diciembre o el primero de enero del año 2023 todavía no tenemos claridad ni precisión y en eso quisiera ser muy prudente para no generar expectativas.

Esto es un proceso pues complejo porque implica naturalmente una adición presupuestal que ayer anunció el Ministerio de Hacienda y que en teoría estaría disponible en los primeros días del año próximo, mientras tanto, se mantiene las tarifas que están vigentes desde el primero de enero de este año.

Esta medida se anunció en el marco de las protestas de los motociclistas, entiendo también que el precio de la gasolina seguirá subirá, ¿la reducción en el valor del Soat compensa el incremento en el precio del combustible?

Dependerá obviamente de cuál será el aumento del precio de la gasolina, pero las motocicletas en general tienen un consumo de gasolina muy bajito que es uno de los atractivos que tiene este modo de movilidad. Pero en líneas generales el menor valor del Soat sí compensa parcialmente el impacto que tendrán los motociclistas al tener que cancelar un valor de la gasolina más alto.

Como lo ha anunciado el Gobierno, se va a cerrar la brecha en el fondo de estabilización del petróleo y por lo tanto pues los precios de los combustibles puedan subir, entonces sí será una ayuda para un consumidor de gasolina que no tiene un gasto muy importante en este rubro.

Si la pregunta estuviera orientada a los vehículos, ahí sí, me parece que el impacto es marginal porque tanquear un bus vale muchísimo dinero, no es lo mismo que tanquear una moto con 10 mil o 20 mil pesos que se puede circular durante muchos kilómetros.

¿Cuántas empresas han dejado de vender el Soat?

Por el momento siguen actuando las mismas 10 compañías, no hay cambio en la oferta, el sector asegurador sigue interesado en ver si el Soat es viable.

Muchos conductores denunciaron que no podían comprar la póliza, que no encontraban quién lo vendiera

Es un tema que tiene dos caras, por un lado, es cierto que el proceso de expedición del Soat no es lo eficiente y rápido y sencillo que era hace algunos meses cuando se vendía en muchos puntos de venta.

Una ley fijó un tope máximo del 5% de la comisión que las compañías de seguros pueden reconocer a quienes expiden el Soat, ese tope es muy bajito para muchos de los que antes vendían el Soat y por lo tanto en la cadena de distribución, de comercialización se ha reducido mucho porque las compañías dicen no.

El otro, es que sí se está vendiendo el Soat. Si usted compara las cifras de enero a septiembre del año 2021 con las cifras de enero a septiembre de 2022, ha crecido 4,5%, no es un porcentaje alto, pero no es cierto que no se está vendiendo el Soat. Se está vendiendo, lo que pasa es que está canalizado a través de las compañías de seguros y obviamente vender por un canal electrónico 750 mil, 800 mil pólizas mensuales de Soat si tiene el proceso mucho más lento y más engorroso y eso es un tema que es evidente que está sucediendo y no vale la pena desconocerlo.

No es tan fácil como antes que uno iba a cualquier supermercado y compraba el Soat en cuestión de minutos, hoy en día hay que entrar a la página, hay que llenar los datos, es más lento todo el proceso de aprobación, eso sin duda es una realidad que tenemos que corregir desde el sector asegurador.