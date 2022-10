Esto ganaría en 2023 dependiendo de los cambios del salario mínimo: aquí las cuentas

Este lunes se estableció el calendario para el inicio de las discusiones sobre el aumento del salario mínimo en Colombia, lideradas por el ministerio de Trabajo que, mediará entre representantes de los sindicatos de trabajadores, empresarios y el Gobierno Nacional, el diálogo para la concertación del porcentaje que incrementará el salario mínimo para el 2023.

Este año, como ningún otro antes visto, la discusión deberá darse alrededor de factores muy importantes de la coyuntura económica, entre el dólar rondando los $5.000 mil pesos, los cambios de la reforma tributaria, el alto índice de inflación (la más alta en 23 años), y sin duda la amenaza de un estado de recesión global que cada día parece más latente.

Si bien estos factores están presentes en la mayoría de los países del mundo, en Colombia han golpeado con mayor fuerza, incluso dos y tres veces más que las naciones similares de la región. Lo que genera un aumento en el costo de vida y más presiones para el bolsillo de los ciudadanos.

Por eso el debate de este año para el aumento del salario mínimo será aún más complejo de lo esperado, pues como regla general ante una situación económica ordinaria, el aumento se daría algunos puntos por encima del índice de Precios al Consumidor, sin embargo, con una cifra récord que antes de finalizar el año se ubica por encima del 11%, algunos expertos han sugerido que este año, por condiciones anormales no se supere este rango, sino se adopte otra estrategia para no impulsar la dinámica económica hacia una espiral de alza de salarios y alza de inflación que podría seguir aumentando sucesivamente.

¿Qué proponen los gremios?

Partiendo de que el salario mínimo actual se ubica en $1.000.000 millón de pesos, más el auxilio de transporte que corresponde a $117.172 pesos y de acuerdo con las estimaciones de los expertos la inflación anual en Colombia para final de año probablemente podría estar por encima del 12%. Uno de los sectores que se anticipó y puso sobre la mesa las cartas de su propuesta para el próximo año fue Corficolombiana, que afirmó que el incremento no debería ir más allá del 15%, es decir, el salario mínimo debería quedar rondando el $1.150.000 pesos más auxilio de transporte.

Por su parte, Fenalco apostó por un aumento del 13%, unos puntos más arriba de la inflación que se espera sea la cifra anual para diciembre, así, el salario mínimo quedaría en 1.130.000 pesos, sin subsidio de transporte.

Los sindicatos aún no han compartido su propuesta final, pero algunas voces desde los miembros del gremio han asegurado que su propuesta ronda el 20%, con el objetivo de que el poder adquisitivo de los colombianos no disminuya y el aumento del salario mínimo no se consuma rápidamente por el incremento de la inflación que para el próximo año no muestra muchos indicios de ceder. Bajo esta cifra, la mayor mencionada hasta ahora, el salario mínimo en el 2023 quedaría en $1.200.000 pesos más auxilio de transporte.

La última cifra coincide con los datos ofrecidos por uno de los empresarios más grandes del país, Mario Hernández, quien coincide que el 20% de aumento podría ser una cifra condescendiente con la inflación y el alza de los precios de canasta familiar.

Desde el Gobierno Nacional, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha sido enfático en la necesidad de examinar distintos factores para el aumento del próximo año, que, anteriormente no estaban sobre la mesa. Incluso desde la Cartera se ha dejado entrever la intención de cambiar la regla del aumento sobre el índice de inflación y productividad para el siguiente periodo.

Por ahora, la carrera por la concertación de este aumento aún tiene un largo camino que recorrer antes del 15 de diciembre, fecha máxima estipulada por ley para lograr un acuerdo en conjunto por los representantes encargados.