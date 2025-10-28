Cartagena, modelo de gobernanza digital en Colombia: da inicio al Smart City 2025

artagena se prepara para recibir la tercera edición de Smart City, uno de los eventos más importantes sobre innovación urbana, que se realizará los próximos 29 y 30 de octubre con el apoyo de Fira Barcelona y Corferias.

Este año, el eje central será la gobernanza digital, un tema que ha convertido a Colombia en referente regional y a Bolívar en líder nacional.

De acuerdo con el último informe del Ministerio TIC, el departamento de Bolívar pasó de 65 puntos en 2023 a 92,8 en 2024 en materia de Gobernanza Digital. En Seguridad Digital, el salto fue aún mayor: de 56 a un puntaje perfecto de 100, cifras que reflejan un crecimiento del 91%.

El país también ha destacado a nivel internacional. En el Índice de Gobierno Digital 2023 de la OCDE, Colombia ocupó el séptimo lugar mundial, superando a potencias como Francia y Canadá. Este avance se consolidó con la “Declaración de Cartagena de Indias”, firmada por 17 países en 2024, que establece lineamientos para el despliegue responsable de la inteligencia artificial (IA).

Colombia, laboratorio de herramientas digitales

La innovación tecnológica no se limita a Cartagena. En todo el país, distintas ciudades han implementado plataformas de IA y datos abiertos que promueven la participación ciudadana y la transparencia.

Entre ellas se encuentra Chatico, el asistente virtual impulsado por la Alcaldía de Bogotá que ya ha gestionado más de seis millones de conversaciones con una resolución automatizada del 98%.

Gracias a su impacto, la capital recibió el Premio a la Innovación Iberoamericana 2025 de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

También destacan VigIA, creada por la Universidad del Rosario para detectar riesgos de corrupción en contratos públicos, y PretorIA, desarrollada por la Corte Constitucional, que usa IA para preseleccionar tutelas entre los más de 600.000 casos que recibe cada año.

Gobernanza digital en la agenda académica de Smart City Cartagena

Durante la feria se discutirán los retos de la IA en la gestión pública. El 29 de octubre, se realizará la charla “Tecnologías innovadoras para la gobernanza participativa” (2:30 p.m.), mientras que el 30 de octubre se abordará “La gestión de datos en las ciudades innovadoras” (2:15 p.m.).

Según Santiago Murillo, director de Smart City Cartagena, “en esta edición se debatirá cómo la gestión de datos puede optimizar la toma de decisiones, promover la participación ciudadana y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos urbanos”.

Así, Cartagena no solo será anfitriona del evento, sino también ejemplo vivo de cómo la transformación digital puede impulsar una gestión pública más inclusiva, transparente y sostenible.