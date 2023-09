¿Cuáles cobros adicionales incluye la factura de servicio de energía que pagan los ciudadanos?

Luego de la propuesta del presidente Gustavo Petro de incluir en la factura de energía una contribución para financiar el sistema de transporte público en algunas ciudades del país, el ministro de Transporte, William Camargo, respaldó la iniciativa afirmando que es viable “técnica y jurídicamente”.

“Como ciudadanos contribuimos al alcantarillado, la limpieza, el alumbrado público, entre otros. Así mismo, contribuimos a sistemas de transporte, constituyendo su tarifa como un servicio público. Los bienes y servicios públicos, se pagan con recursos de todos”, sostuvo Camargo en su cuenta de ‘X’.

Sin embargo, en el marco del debate sobre subsidiar el transporte público, algunos expertos advierten que no es conveniente realizar este cobro por medio de la factura de energía porque podría traer perjuicios legales.

Cobros adicionales en la factura de la energía

Al respecto, muchos ciudadanos se preguntan cómo reconocer los aportes adicionales que pagan junto a su tarifa de energía en la factura mensual del servicio.

Es importante aclarar que las fórmulas tarifarias finales que pagan los usuarios se construyen a partir de distintas regulaciones: en caso de los servicios de energía y gas, se encarga la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), mientras para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Bajo esta regulación las empresas comercializadoras de energía deben recaudar otros servicios públicos o impuestos, tales como el alumbrado público y el aseo. Estos cobros se incluyen en esta factura debido a que son servicios esenciales que no se pueden cortar, por ejemplo, si un ciudadano decide no pagar su responsabilidad no hay manera de dejar de suministrarlo.

El monto de este rubro se establece dependiendo las condiciones socioeconómicas, el estrato, las localidades a la que aplica, entre otros. De acuerdo con Enel, la Ley de Servicios Públicos y Domiciliarios establece que los estratos 1,2 y 3, pueden acceder a un subsidio en su factura de energía eléctrica de la siguiente manera: para los hogares de estrato 1 el subsidio es hasta del 80%, estrato 2 hasta el 50% y estrato 3 hasta el 15%.

Por su parte, los ciudadanos de estrato 4 no pagan contribuciones ni son sujetos de subsidio, además, los estratos 5 y 6 junto a los comerciales deben pagar una contribución del 20%.