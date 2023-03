Consejos para que jóvenes puedan ahorrar sus primeros ingresos

Cuando un joven empieza a recibir sus primeros ingresos, es normal que no tenga muchas nociones respecto al ahorro. Generalmente, no proyectan a futuro lo que quieren hacer con su dinero, por lo cual no aparece como una prioridad tener reservas.

Clara Inés Guzmán, líder del programa de educación financiera de Old Mutual Colombia, le explicó a La República que no es muy común que los jóvenes ahorren a mediano plazo. Es por esta razón que no cuentan con fondos o reservas de emergencia para situaciones de esta índole, por lo que suelen recurrir a préstamos.

Explicó que uno de los errores más usuales es que no tienen objetivos claros trazados, por lo que no han hecho una planeación financiera a futuro. Además, señaló que los jóvenes tienen malos hábitos de ahorro.“Tienen déficit en el ahorro, muy pocos tienen este hábito y cuando lo hacen sus objetivos son a corto plazo para suplir sus necesidades más inmediatas como comprar un carro o hacer un viaje, entre otras”, dijo la experta a La República.

Errores de jóvenes al manejar el dinero

No pensar a largo plazo en planes y proyectos es uno de los errores más frecuentes. Se recomienda a los jóvenes que busquen guardar un dinero para el futuro. Sumado a esto, los gastos pequeños, o gastos hormiga, son otro error frecuente. El gastar dinero en pequeñas cosas a diario como cafés, chicles o cualquier otra cosa, puede que no sea costoso, pero sí termina siendo una suma considerable cuando se pone en perspectiva.

El no tener un presupuesto de ingresos, es decir, no llevar registro de lo que se gasta versus lo que ingresa, es otro de los errores más comunes que cometen los jóvenes que apenas empiezan a recibir ingresos. En otras palabras, gastan más de lo que reciben, pues caen en la tentación de comprar varias cosas, que puede que no sean las más costosas, pero la suma termina siendo superior a lo que ganan.

