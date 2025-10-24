CANAL RCN
¿Cuándo es el MoodleMoot Colombia 2025? El evento de innovación y transformación educativa

Con una agenda centrada en la transformación digital y el aprendizaje colaborativo, llega la Universidad EAN el evento clave de la innovación educativa en América Latina.

¿Cuándo es el MoodleMoot Colombia 2025? El evento de innovación transformación educativa
Foto: MoodleMoot Colombia

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
12:11 p. m.
La educación del futuro tiene fecha y lugar en Colombia. Este 29 y 30 de octubre, Bogotá se convertirá en el punto de encuentro de los líderes más influyentes del ecosistema EdTech con la llegada del MoodleMoot Colombia 2025, un evento que promete redefinir la manera en que docentes, instituciones y gobiernos conciben los procesos de enseñanza y aprendizaje en la era digital.

MoodleMoot es reconocido a nivel global como el evento insignia de la comunidad Moodle, una de las plataformas educativas más utilizadas por instituciones alrededor del mundo.

En Colombia, este encuentro se ha consolidado como un espacio estratégico donde convergen docentes, directivos académicos, desarrolladores tecnológicos, emprendedores del sector educativo y tomadores de decisión para compartir experiencias, explorar nuevas tendencias y co-crear soluciones que impacten positivamente en el aprendizaje.

¿Cuándo y dónde será el MoodleMoot Colombia 2025?

La cita el próximo 29 y 30 de octubre en el Edificio Legacy de la Universidad EAN, un escenario que se prepara para recibir a expertos nacionales e internacionales comprometidos con diseñar una educación más inclusiva, innovadora y preparada para los desafíos del mañana.

Este año, el concepto "Future Ready" será el eje central de la agenda, invitando a los asistentes a reflexionar sobre cómo las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, la analítica del aprendizaje y los entornos colaborativos pueden contribuir a una formación más flexible, humana y adaptativa.

El objetivo es construir modelos educativos preparados para los cambios acelerados del mundo laboral y social.

¿Cuál es la visión de MoodleMoot 2025 en Colombia?

Uno de los protagonistas del evento será Fernando Valenzuela, CEO de EdLatam Alliance, quien ha sido reconocido como uno de los referentes más influyentes en innovación educativa en la región.

Durante su participación, Valenzuela destacará la importancia de construir una educación que no se limite a lo digital, sino que potencie las conexiones humanas:

Con Moodle y EdLatam estamos construyendo un futuro en el que la educación sea digital y profundamente humana, arraigada en la colaboración, la adaptabilidad y la inclusión. Los avances más significativos ocurren cuando las personas se unen con propósito y, mediante nuestra cooperación, estamos dando forma al futuro de la educación a través de la colaboración abierta.

EdLatam Alliance, la red latinoamericana que lidera Valenzuela, ha consolidado una comunidad de expertos que acompaña a universidades, escuelas, organizaciones multilaterales y gobiernos en la transición hacia modelos educativos más ágiles, sostenibles e innovadores.

Durante los dos días del evento, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres prácticos y espacios de networking estratégico.

También se presentarán casos de éxito que evidencian cómo instituciones de la región han logrado transformar sus modelos educativos mediante la tecnología, la colaboración y el enfoque centrado en el estudiante.

