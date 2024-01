¿Por qué las tarifas del Soat subieron casi el doble de la inflación?: experto responde

La Superintendencia Financiera de Colombia ajustó las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat. Según la entidad, las tarifas para las categorías de vehículos cobijados con el descuento del 50% debe aumentar 10,97% aproximadamente, correspondiente a la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

¿Cuánto debe pagar en Soat por su carro o moto?

En las demás categorías el incremento será de 18,4%. Esto quiere decir que, para una moto de 100 y 200 centímetros cúbicos, el seguro costará 308.500 pesos. Para un vehículo familiar de menos de 10 años de antigüedad valdrá $487.500 pesos.

En el caso de un taxi con menos de 10 años de antigüedad, tendrá un precio de $253.300, por el descuento del 50% en el costo de la póliza. Lo mismo ocurre con los buses y busetas, que tendrán que pagar $605.000.

José Stalin, experto en movilidad, conversó con Noticias RCN sobre las medidas tomadas por el Gobierno con el Soat y su eficiencia en la reducción de accidentalidad y el aumento del parque automotor asegurado.

Noticias RCN: ¿Por qué las tarifas del Soat suben casi el doble de la inflación?

El Soat está reglamentado y el porcentaje que se aumenta está atado a la inflación, pero también a otros factores de riesgo del vehículo.

¿Hubo un aumento del parque automotor asegurado?

Esa es una de las grandes críticas, por ejemplo, en el sector de las motos las personas dicen que es muy caro y a pesar de ser obligatorio, no lo pagan. Lo que se decidió es que al bajar el precio más gente lo compraría, pero esa ecuación no se cumplió. Eso se debe corregir porque no dio los resultados esperados.

El 2023 cerró con una disminución de los accidentes de tránsito, ¿hubo más prevención o se debe a los cambios en la composición del parque automotor?

Los recursos que se recogen con el Soat van a la protección de cuando ocurren los accidentes, pero también está en función de poder proteger a mucha más gente. Esa fórmula es lo que se tiene en cuenta. El año pasado aumentó la cifra de la gente que murió y se accidentó en la vida, pero hubo mayor capacidad del Estado de cubrir más gente involucrada en siniestros.