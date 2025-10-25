Esto es lo que tendría que pagar si transfiere un millón de pesos en caso de aprobarse el impuesto del 1,5% a billeteras

Un enorme debate se ha armado durante la última semana tras conocerse la propuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que busca establecer una retención en la fuente del 1,5% sobre ciertas transacciones realizadas a través de billeteras digitales y otros medios de pago electrónico, como Nequi, Daviplata y el reciente sistema de interoperabilidad Bre-B.

De acuerdo con la cartera, la medida no representa la creación de un nuevo impuesto, sino el ajuste de una retención en la fuente ya existente, buscando eliminar la diferencia en el tratamiento entre los pagos con tarjetas y otros medios electrónicos, y así garantizar una mayor equidad tributaria y trazabilidad.

Sin embargo, la propuesta ha encendido las alarmas en diversos sectores, generando un amplio debate sobre sus posibles efectos adversos en la digitalización de la economía y, de manera crucial, en la inclusión financiera, especialmente entre los micro y pequeños negocios que han adoptado estas plataformas como su principal medio de cobro.

Esto tendría que pagar por la transferencia de 1 millón de pesos con el impuesto de 1,5%

Para entender el efecto de la medida en el flujo de caja de un pequeño comerciante o prestador de servicios que utiliza una billetera digital para recibir pagos, es necesario realizar un ejercicio práctico sobre una transacción que se ajuste a las condiciones gravables (es decir, una venta de un bien o servicio a un beneficiario que no está exento de la retención).

Si el proyecto de decreto es aprobado en su forma actual y la transacción cumple con las condiciones para la aplicación de la retención en la fuente (un pago por un bien o servicio a un receptor que es sujeto de la retención), el cálculo se realizaría de la siguiente manera:

Valor a Retener = $1.000.000 - 0,015 = $15.000

Bajo ese sentido, la persona debería pagar un total de 15.000 pesos por una transferencia de 1 millón de pesos.

En este escenario, el vendedor o prestador del servicio vería un abono neto de $985.000 en su billetera digital, ya que la plataforma (actuando como agente retenedor) debería descontar $15.000 y girarlos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Vale la pena recordar que esta retención no se aplicaría a transferencias entre personas naturales que no constituyan ingreso tributario (transferencias entre familiares o amigos) ni a pagos recibidos por personas naturales que no sean responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA).