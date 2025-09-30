Este es el porcentaje que reciben los familiares de un jubilado que fallece: esto debe saber

La muerte de un pensionado o afiliado al sistema pensional, además del dolor emocional, plantea importantes interrogantes sobre la estabilidad económica de sus familiares. En Colombia, la figura de la Pensión de Sobrevivientes o Sustitución Pensional se erige como un derecho fundamental, diseñado para garantizar la continuidad del sustento para el núcleo familiar, siendo el cónyuge o compañero (a) permanente uno de los principales beneficiarios.

Según la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, cuando la persona fallecida ya disfrutaba de una pensión de vejez o invalidez (sustitución pensional), el monto mensual que recibe el cónyuge o compañero (a) supérstite es equivalente al 100% de la mesada pensional que el causante estaba recibiendo.

Es crucial destacar que, por ley, en ningún caso el monto de esta pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Este porcentaje se mantiene con la finalidad de proteger la calidad de vida que el grupo familiar ya tenía.

No obstante, el acceso a este beneficio no es automático y está sujeto a condiciones legales que buscan asegurar la legitimidad de la relación.

Requisitos para acceder al porcentaje de pensión de un fallecido

El cónyuge o compañero (a) permanente debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su fallecimiento y que la convivencia no fue inferior a cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a la muerte, ya sea a través de un matrimonio o una unión marital de hecho debidamente declarada.

La ley también contempla una distinción para los beneficiarios más jóvenes. Si el cónyuge o compañero (a) supérstite es menor de 30 años a la fecha del fallecimiento del pensionado y no ha procreado hijos con él o ella, la pensión se otorga de manera temporal por un periodo máximo de 20 años.

En este caso, el beneficiario deberá seguir cotizando al sistema para obtener su propia pensión de vejez. Si, por el contrario, el supérstite tiene 30 años o más, o tiene hijos con el causante, la pensión es vitalicia.

Un escenario particular, y cada vez más común, es el de la convivencia simultánea o concurrencia de beneficiarios. Si el pensionado fallecido tenía vigente un matrimonio, pero al mismo tiempo mantenía una unión marital de hecho con otra persona, la pensión de sobrevivientes se dividirá.

La ley han establecido que la mesada pensional se repartirá entre el cónyuge y el compañero(a) permanente en proporción al tiempo de convivencia con el causante durante los cinco años inmediatamente anteriores al deceso.

En el caso de que el cónyuge o compañero permanente concurra con hijos con derecho a la pensión (menores de 18 años, o hasta 25 si estudian, o hijos inválidos), el 100% de la mesada se distribuye: el 50% le corresponde al cónyuge o compañero (a), y el otro 50% se divide en partes iguales entre los hijos. Si faltan los hijos con derecho, el cónyuge o compañero(a) recibe el 100%.