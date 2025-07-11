CANAL RCN
Economía Video

La tecnología que ahorra 25% de kilómetros, baja emisiones y mejora la satisfacción del cliente

Esta tecnología muestra los pilares para la incorporación de una logística más personalizada, eficiente y confiable.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
04:20 p. m.
La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como el motor de la eficiencia en la logística de la "última milla", el tramo final y a menudo el más complejo de la cadena de suministro.

Empresas de entrega a domicilio, como las de farmacia o retail, están utilizando plataformas de gestión avanzadas, como la ofrecida por Dispatchtrack, que procesan una infinidad de variables en una fracción de segundo para generar rutas de despacho óptimas, mejorando drásticamente la experiencia del cliente.

La IA se nutre de múltiples fuentes de datos en tiempo real para tomar decisiones de enrutamiento que van mucho más allá de la distancia más corta. Así lo afirmó Carlos Díaz Ojeda, gerente de Dispatch para Latinoamérica en diálogo con Noticias RCN.

"La inteligencia artificial lo que hace es que piensa y analiza infinitud de variables para poder generar rutas óptimas de entrega y para eso considera múltiples fuentes de datos al mismo tiempo. Por ejemplo, si soy una empresa de entrega domicilio de remedios, farmacia. Antes de yo, si quería hacer la entrega a un chofer, a un driver, para qué despache tengo que pensar cuál es la ruta y la ruta se compone de cuál es la ruta óptima en menos kilómetros que básicamente sería una línea recta si fuese posible".

  • Ruta Mínima: Calcula la distancia más corta, base de la optimización.
  • Condiciones de Tráfico: Integra información en tiempo real sobre la congestión vehicular en la hora específica del pedido.
  • Seguridad y Accesibilidad de la Zona: Evalúa si la zona de destino es segura, si cuenta con buenos accesos o si hay áreas que el conductor debe evitar, un factor crítico en muchos países.

A pesar de los avances tecnológicos, el principal desafío logístico en muchos países, especialmente en Latinoamérica, sigue siendo la normalización de las direcciones.

A diferencia de regiones con sistemas de códigos postales (ZIP codes) evolucionados y detallados, en muchas localidades latinoamericanas las direcciones de entrega son a menudo vagas o descriptivas.

"Nosotros ofrecemos opciones de gestionar tu propia flota con las condiciones que te preste. Podemos hacer integraciones con tu propia flota y flota de terceros o incluso podemos gestionar flotas que son totalmente tercerizadas y mantener esa experiencia como si de control como si la vota fuera. Los mayores retos son eh tener direcciones homogéneas", agregó Díaz.

"Nuestra tecnología permite eh realizar procesos de normalización de direcciones eh no son instantáneas porque las no las conocemos, sino que en la medida que se van repitiendo eh las direcciones de entrega, nosotros podemos asignar cuando me dicen la casa en el árbol amarilla al lado del sauce, el driver pone un PIN y ahora yo siempre sé que geográficamente Esa dirección que no tiene un número corresponde a esa latitud y longitud específica", completó.

Esta inversión en la normalización de direcciones no solo mejora la eficiencia logística a corto plazo, sino que está construyendo una infraestructura de datos esencial para el futuro del e-commerce y la entrega rápida en toda la región.

