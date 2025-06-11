El 86% de los colombianos pagaría más por vivir una experiencia en vez de solo comprar un producto

En un mercado cada vez más competitivo, los consumidores dejaron de comprar únicamente objetos para buscar vivencias que reflejen quiénes son y cómo quieren ser percibidos.

Hoy, el 86% de las personas estaría dispuesta a pagar más por una mejor experiencia de marca, según el informe EY Future Consumer Index. Qienes califican su experiencia como sobresaliente gastan hasta un 140% más.

En Colombia, el auge del consumer experience ha impulsado a empresas de moda, perfumería y accesorios a transformar sus tiendas en espacios inmersivos donde la compra se convierte en una historia que involucra todos los sentidos.

¿Cómo transformar el proceso de compra en una experiencia?

De acuerdo con Santiago Barrientos, cofundador del ecosistema de moda SBQ, que agrupa más de 300 marcas premium, el consumidor contemporáneo ya no busca solo funcionalidad, sino coherencia y autenticidad.

Los compradores actuales utilizan las plataformas digitales para construir su identidad social. Lo que compran, usan y comparten es una extensión de lo que son. Por eso, cuando se acercan a una marca, buscan vivir algo que tenga sentido con su forma de ver el mundo.

Esta tendencia ha llevado a repensar el papel de las tiendas físicas. Lejos de quedar relegadas por el comercio digital, se han convertido en escenarios para sentir, explorar y conectar.

En los nuevos formatos, cada detalle (desde la iluminación y el aroma, hasta la música y la disposición del producto) forma parte de un relato que estimula los sentidos y deja una huella emocional.

¿Por qué los colombianos compran más cuando viven una experiencia?

Para la revista especializada Brand Equity, el 70% de los consumidores se convierten en clientes habituales después de vivir una experiencia significativa con una marca.

El motivo es que no solo adquieren un producto, sino que establecen una relación de confianza y pertenencia que los fideliza frente a la competencia.

Barrientos explica que en las más de 20 tiendas del ecosistema SBQ han decidido “redefinir el papel del espacio físico”, integrando creatividad, diseño y tecnología para crear experiencias que inspiren.

La experiencia no se limita al punto de venta, sino que abarca redes sociales, sitios web y activaciones de marca en un modelo 360°. La meta es que el consumidor se sienta parte del universo de la marca y perciba cada interacción como un reflejo de su propio estilo de vida.

El consumer experience se consolida así como el nuevo lenguaje del comercio. En un país como Colombia, donde la creatividad y la identidad cultural son parte del ADN empresarial, las experiencias sensoriales se proyectan como el puente entre lo artesanal y lo contemporáneo, entre el valor del producto y la historia que lo acompaña.

Las marcas que logren entenderlo no solo venderán más, sino que dejarán una huella. Porque en la nueva economía de la experiencia, lo que realmente compra el consumidor no es un producto, sino una emoción.