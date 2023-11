El plan del Gobierno para recaudar fondos tras decisión sobre deducción de regalías

Tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la no deducibilidad de las regalías del sector minero y de hidrocarburos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció las alternativas para reemplazar esos recursos que estarían por el orden de los tres billones de pesos.

Bonilla lamentó la decisión. Dijo que se trata de una interpretación porque el subsuelo es del Estado y se le entrega a un particular para que pueda explotarlo. “En términos reales el recurso minero-energético es del subsuelo colombiano, el propietario del subsuelo es el Estado y el Estado lo que hace es entregarlo a un particular la posibilidad de explotarlo, el particular paga al Estado por las regalías por lo tanto no forma parte de su costo de producción, es un patrimonio que es realmente de todo el país, pero el tema ahora es de interpretación”.

El ministro aseguró que se debe trabajar en dos temas: “Como esto nos desfinancia el presupuesto del 2024 y nos los desfinancia en aproximadamente tres billones, más la retención en la fuente que se ha hecho en el 2023, tendremos que establecer un recorte en el presupuesto. Tendremos la libertad de decir en qué áreas del gasto podremos hacer el recorte”, explicó Bonilla.

También buscará que el pago de las regalías se haga toda en especie. “De tal manera que no entren en la contabilidad de quienes explotan el recurso y dado que la discusión en la corte siempre giró acerca del pago de regalías en dinero porque éstas entraban en la contabilidad de quienes explotan el recurso minero-energético”.

Por la decisión del alto tribunal, el presidente Gustavo Petro había ordenado el recorte del presupuesto en varios sectores. En su cuenta de la red social X escribió: “Le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión que no puedo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.

Gremios que representan a empresas de hidrocarburos y de minas celebraron el fallo de la Corte

Expertos resaltaron el papel del alto tribunal para garantizar la estabilidad jurídica del país. Según las empresas, esta medida aumentaba a 142% la tributación.

“Corrige una inequidad profunda, una inequidad además inconstitucional que, por supuesto, generó esta reforma tributaria en el sector minero-energético”, dijo Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombia de Minería.

El presidente de Fenalcarbón indicó que “ese ingreso de regalías no constituía una fuente generadora de renta para las empresas y por tanto tenía que caerse como se cayó en la Corte Constitucional”.

Exministros de Hacienda han señalado que el Gobierno ha hecho obras desorganizadas y por esa razón en la corte les ha tumbado las normas. “Las cosas son poco preparadas, llegan a las cortes, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado y se empiezan a desmoronar las medidas de hace seis meses o un año”, señaló Juan Carlos Echeverry.

En ese mismo sentido el exministro Juan Carlos Echeverry dijo que “no se puede sorprender el Gobierno que con esta manera tan descuidada, tan improvisada, de expedir y preparar normas económicas, pues empiecen a llevar desagradables sorpresas”.

Duros cuestionamientos del expresidente Iván Duque

Otro que también mostró serios reparos con las decisiones del presidente Petro, fue el expresidente Iván Duque. Criticó el aumento en el precio de los combustibles y le pidió que dejara el discurso anti empresarial

“A mí me da risa cuando veo la hipocresía de quienes incendiaban el país con cualquier aumento de la gasolina, con cualquiera invitaban a la protesta, a la destrucción, a los bloqueos, a infundir el odio ahora jugando en el papel de la responsabilidad. Y el Gobierno ahora dice la vamos a poner en el precio internacional, pero deja el diésel rezagado. Hoy el déficit que tiene el fondo, más del 80%, es diésel, que además dado que se autonomía potencia mundial de la vida y del medio ambiente, pues están subsidiando el combustible más contaminante”.