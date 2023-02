Aliste el bolsillo: confirman fecha de pago del Ingreso Mínimo Garantizado en febrero

El Ingreso Mínimo Garantizado, IMG, es un apoyo económico que reciben las personas registradas en los grupos A o B del Sisbén IV. Los subsidios se entregan a un integrante del hogar mensualmente. Estas transferencias son realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Recientemente, la entidad informó que la entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios se harán en la última semana de febrero. Estos serían los correspondientes al segundo ciclo de transferencias.

La Secretaría se excusó por los retrasos en las operaciones, y por ello, explicó que están validando recursos con otros programas de este tipo y consolidando los procesos para asegurar las entregas.

🗣 Estamos trabajando para realizar el pago de las transferencias monetarias de #IngresoMínimoGarantizado en febrero.



Más información

➡️https://t.co/tFR2WlP5ro pic.twitter.com/0uNYkQdNWK — Secretaría Distrital de Integración Social (@integracionbta) February 15, 2023

Pagos del Ingreso Mínimo Garantizado

Para encontrar información de los pagos se debe ingresar al mismo enlace mencionado anteriormente. Allí la plataforma arroja resultados de los ciclos de pago a los que el hogar corresponde y también la entidad financiera a través de la cual se realiza.

Para recibir el pago es necesario tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda:

Davivienda (Daviplata)

Bancolombia (Ahorro a la Mano – ALM y Nequi)

Movii, Banco de Occidente (Dale)

Powwi

Tenga en cuenta que no todos los hogares que cumplen estas condiciones reciben el pago porque si el Distrito identifica que la familia recibe otras trasferencias monetarias de otros programas sociales de la Nación o la ciudad, y luego de analizar decide que no es necesario otro ingreso adicional, no entregará dicho subsidio.

