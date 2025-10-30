Advierten por pagos con código QR: estos son los fraudes por los que podría perder su dinero

El rápido avance de las transacciones digitales en Colombia, acelerado en gran medida por la pandemia y la popularización de herramientas como el código QR, ha traído consigo una sombra creciente: el fraude digital.

Las alarmas se han encendido a nivel nacional, con reportes que indican un preocupante incremento en las modalidades de estafa que aprovechan la confianza y la inmediatez de este método de pago.

La cifra que más impacta a las autoridades y a los usuarios es la relacionada con el aumento de estos crímenes. Diversas fuentes señalan que, si bien el crecimiento de los intentos de fraude digital en general ha sido astronómico en los últimos años (algunos estudios hablan de incrementos superiores al 800% en tres años en el país), la focalización en los métodos de pago sin contacto, como el QR, ha escalado de manera alarmante.

En el marco de este panorama, el riesgo específico en las transacciones con código QR ha visto un crecimiento que pone en grave peligro el patrimonio de los colombianos.

La peligrosa estafa con códigos QR

La modalidad de estafa que usa el código QR se ha bautizado como "quishing" (una combinación de "QR" y "phishing"). Este método consiste en manipular o suplantar códigos QR legítimos para redirigir a las víctimas a sitios web o aplicaciones fraudulentas.

El objetivo final es uno solo: robar información personal y financiera, incluyendo contraseñas, números de tarjetas o datos bancarios, o inducir a la persona a realizar un pago que, en realidad, va a la cuenta del ciberdelincuente.

El riesgo es doble: por un lado, los comercios pueden ser víctimas cuando un delincuente reemplaza el código QR de pago oficial de la tienda por uno propio. Un cliente desprevenido escanea el código, realiza la transferencia, y el dinero termina en la cuenta del ladrón, dejando al comerciante sin el pago y al cliente en medio de un fraude.

Por otro lado, los usuarios pueden ser engañados a través de publicidad falsa, correos electrónicos o incluso mensajes de texto que contienen un código QR malicioso que, al escanearse, instala malware en el dispositivo o los lleva a una página para "actualizar" sus datos bancarios.