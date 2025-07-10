CANAL RCN
Economía

Con una inversión de $12,2 billones se consolida el Pacto de Nariño para el desarrollo histórico de la región

Nariño inicia una nueva etapa de desarrollo tras la firma de una millonaria inyección de recursos del Gobierno Nacional para la materialización de 225 proyectos.

Con una inversión de $12,2 billones se consolida el Pacto de Nariño para el desarrollo histórico de la región
Foto: Gobernación de Nariño

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
12:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con una inversión de $12,2 billones, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Nariño firmaron el Pacto Territorial por la Vida y la Paz; una hoja de ruta que busca impulsar la transformación económica, social y cultural del departamento durante los próximos 10 años.

La iniciativa que se concretó en Tumaco se convierte en la estrategia de concurrencia de recursos más significativa en la historia de la región.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, había planteado la propuesta desde noviembre de 2023 con el propósito de lograr un pacto específico que atendiera las particularidades y necesidades del departamento.

Descartan riesgo de desabastecimiento de combustible en el puerto de Tumaco, Nariño
RELACIONADO

Descartan riesgo de desabastecimiento de combustible en el puerto de Tumaco, Nariño

¿Qué es el Pacto de Nariño que se firmó con el Gobierno Nacional?

El Pacto Nariño, con una proyección de 10 años, garantiza la continuidad de los proyectos más allá de los cambios de gobierno. En total, 255 proyectos estratégicos fueron priorizados para su ejecución en áreas clave como infraestructura, agricultura, transporte, salud, educación, vivienda, cultura, deporte y tecnología.

De los recursos totales, Nariño expuso cuál será el uso de los recursos: $1,3 billones ya están asegurados para la financiación inmediata de 100 proyectos; $8,7 billones provendrán de vigencias futuras; y $2,2 billones adicionales deberán ser gestionados por los gobiernos actuales y venideros.

La ejecución se respaldará con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías, fondos territoriales y cooperación internacional, con el acompañamiento técnico permanente del DNP.

Dian donó más de $14.000 millones en telas de contrabando que se transformanron en empleo en Tumaco
RELACIONADO

Dian donó más de $14.000 millones en telas de contrabando que se transformanron en empleo en Tumaco

Los proyectos que marcarán la hoja de ruta de desarrollo en Nariño

Entre los proyectos de mayor alcance regional se destacan la Vía San Francisco-Mocoa, el Puerto Pesquero de Tumaco, la segunda vía al mar (Pasto–El Estanquillo–La Guayacana–Roberto Payán) y la vía Catambuco–Pasto, todos enfocados en mejorar la conectividad, la competitividad y la movilidad en un territorio históricamente rezagado.

El gobernador destacó que este pacto materializa el sueño de un Nariño que avanza hacia la paz desde la justicia social.

Hoy damos un paso decisivo hacia un futuro donde la inversión pública sea sinónimo de esperanza. El Pacto Nariño es la oportunidad de saldar una deuda histórica con las comunidades más olvidadas del país.

El acuerdo también refuerza la apuesta por la Paz Territorial, uno de los pilares del gobierno departamental, al vincular a organizaciones sociales, autoridades locales y comunidades étnicas en la planificación de los proyectos.

Con esto, se busca fortalecer la presencia del Estado en zonas afectadas por el conflicto armado, diversificar la economía rural y reducir los indicadores de pobreza y exclusión.

La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que el Pacto Nariño “no solo representa cifras, sino la posibilidad de construir paz desde la inversión pública, la equidad y la dignidad de los pueblos del Pacífico”.

Contratista de la Alcaldía de Antonio Nariño en estado grave tras ser brutalmente atacada por su esposo
RELACIONADO

Contratista de la Alcaldía de Antonio Nariño en estado grave tras ser brutalmente atacada por su esposo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025

Finanzas personales

Aclaran si puede recibir dinero por Nequi o Daviplata, en caso de haber registrado su número como llave

Banco de la República

Paso a paso: ¿cómo registro mi llave en Bre-B y cómo la utilizo?

Otras Noticias

Corte Constitucional

Corte Constitucional reiteró las seis garantías del fuero de maternidad

La Corte recordó las garantías que abarca el fuero de maternidad tras fallar a favor de una trabajadora despedida tiempo después de solicitar su descanso remunerado por lactancia.

Accidente de tránsito

Murió influencer brasileña, exnovia de una figura del Manchester City: ¿Qué pasó?

Confirmaron la trágica muerte de la influencer que fue pareja de una estrella del Manchester City.

Mundial Sub 20

🔴 EN VIVO 🔴 Ucrania vs. España por el Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Astrología

Mhoni Vidente reveló impactante predicción sobre el régimen de Nicolás Maduro

Enfermedades

Científicos descubren las razones cerebrales por las que es difícil dejar de consumir alcohol