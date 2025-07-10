Con una inversión de $12,2 billones se consolida el Pacto de Nariño para el desarrollo histórico de la región

Con una inversión de $12,2 billones, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Nariño firmaron el Pacto Territorial por la Vida y la Paz; una hoja de ruta que busca impulsar la transformación económica, social y cultural del departamento durante los próximos 10 años.

La iniciativa que se concretó en Tumaco se convierte en la estrategia de concurrencia de recursos más significativa en la historia de la región.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, había planteado la propuesta desde noviembre de 2023 con el propósito de lograr un pacto específico que atendiera las particularidades y necesidades del departamento.

¿Qué es el Pacto de Nariño que se firmó con el Gobierno Nacional?

El Pacto Nariño, con una proyección de 10 años, garantiza la continuidad de los proyectos más allá de los cambios de gobierno. En total, 255 proyectos estratégicos fueron priorizados para su ejecución en áreas clave como infraestructura, agricultura, transporte, salud, educación, vivienda, cultura, deporte y tecnología.

De los recursos totales, Nariño expuso cuál será el uso de los recursos: $1,3 billones ya están asegurados para la financiación inmediata de 100 proyectos; $8,7 billones provendrán de vigencias futuras; y $2,2 billones adicionales deberán ser gestionados por los gobiernos actuales y venideros.

La ejecución se respaldará con recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías, fondos territoriales y cooperación internacional, con el acompañamiento técnico permanente del DNP.

Los proyectos que marcarán la hoja de ruta de desarrollo en Nariño

Entre los proyectos de mayor alcance regional se destacan la Vía San Francisco-Mocoa, el Puerto Pesquero de Tumaco, la segunda vía al mar (Pasto–El Estanquillo–La Guayacana–Roberto Payán) y la vía Catambuco–Pasto, todos enfocados en mejorar la conectividad, la competitividad y la movilidad en un territorio históricamente rezagado.

El gobernador destacó que este pacto materializa el sueño de un Nariño que avanza hacia la paz desde la justicia social.

Hoy damos un paso decisivo hacia un futuro donde la inversión pública sea sinónimo de esperanza. El Pacto Nariño es la oportunidad de saldar una deuda histórica con las comunidades más olvidadas del país.

El acuerdo también refuerza la apuesta por la Paz Territorial, uno de los pilares del gobierno departamental, al vincular a organizaciones sociales, autoridades locales y comunidades étnicas en la planificación de los proyectos.

Con esto, se busca fortalecer la presencia del Estado en zonas afectadas por el conflicto armado, diversificar la economía rural y reducir los indicadores de pobreza y exclusión.

La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que el Pacto Nariño “no solo representa cifras, sino la posibilidad de construir paz desde la inversión pública, la equidad y la dignidad de los pueblos del Pacífico”.