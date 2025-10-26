Gran noticia para los negocios en Bogotá: estrategia busca facilitar el acceso a créditos

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá dio a conocer una estrategia con la que se busca facilitarles créditos a los negocios, especialmente aquellos que son microempresas.

Para ello, se tiene el apoyo del Fondo Nacional de Garantías y se dispusieron más de 17 mil millones de pesos. La estrategia consta en cubrir el 100% de la comisión de la garantía para la solicitud de los créditos de trabajo o inversión.

¿En qué consiste la estrategia?

En los planes del Distrito se contempla beneficiar a más de 2.900 negocios. María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico, declaró lo siguiente: “Desde Bogotá damos soluciones a la financiación de negocios locales, lo que hace más baratos los créditos y permite que más emprendedores accedan a recursos para crecer y generar empleo”.

Esta iniciativa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, a menos de que los recursos se agoten antes de tiempo. El acceso al beneficio será a través de entidades financieras que estén vinculadas formalmente al fondo.

Las líneas disponibles

Las líneas que el Distrito dispone para los negocios formales, informales y domiciliarios son:

Economía social: hasta 6 SMMLV ($8,5 millones).

Microcrédito: de 6 a 25 SMMLV ($35,5 millones).

Alto Monto: de 25 a 120 SMMLV ($170,8 millones).

El fondo entonces actuará como fiador en la solicitud. En la página web de la entidad es posible hacer el proceso y diligencias los respectivos datos.

Cabe mencionar que otra medida impulsada para los comerciantes han sido los beneficios por las obras del Metro. El Distrito habilitó ayudas para los locales que se han visto perjudicados por la primera línea.

Los comercios pueden recibir apoyos económicos de tres a 10 millones de pesos. Las autoridades dispusieron de seis mil millones de pesos para que más de 1.300 negocios se vean beneficiados.