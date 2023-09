Los riesgos para el mercado accionario de Colombia al ser excluído de los mercados emergentes por JP Morgan

Las cotizaciones en la Bolsa de Valores de Colombia reaccionaron este jueves a los comentarios del banco de inversión extranjero JP Morgan, que recientemente indicó que el mercado nacional podría ser excluido del índice MSCT de los mercados emergentes y pasaría a ser clasificado como mercado de frontera, es decir, una clasificación más baja de la que tiene actualmente el país.

"No vemos grandes propulsores positivos para las acciones colombianas: un escenario macro poco atractivo y un panorama político incierto nos mantienen al margen. Es principalmente en las valoraciones donde Colombia se destaca, ya que los múltiplos están extremadamente descontados, pero eso viene acompañado de un pobre top down y ganancias débiles", advirtió JP Morgan en su informe.

Aunque solo se trató de una advertencia, este fenómeno ha generado un nerviosismo en las negociaciones de los inversionistas frente a las empresas colombianas que cotizan en la bolsa, debido a que para los mercados internacionales esto quiere decir que se vuelven movimientos más riesgosos.

“Esas calificadoras internacionales califican los bonos de los países o las empresas para enviar señales a los mercados de qué tanta es la posibilidad de ‘default’ del Emisor (en este caso el mercado colombiano). Cuando la calificación baja la señal que está enviando es que aumenta la posibilidad de riesgo del país”

De acuerdo con Eduardo Gómez, profesor en City University of New York (CUNY), quien fue investigador del Banco de la República, Colombia tiene una buena calificación por la seguridad y confianza que ha generado en su sistema de inversiones, incluso si se redujera en una medida pequeña podría no ser “tan grave”, pero sí envía un mensaje a nivel internacional que podría pesar en la inversión extranjera en el país.

“Es un tema que tiene implicaciones especialmente sobre los costos de la deuda externa, porque cuando los inversionistas extranjeros enfrentan un bono que tiene una calificación baja, es decir, mayor probabilidad de default de acuerdo con las calificadoras, cobran una prima de riesgo más alta”

Lo anterior se traduce en que los inversionistas que estén dispuestos a tomar la deuda del país lo hacen cobrando una tasa de interés más alta por el mayor riesgo que requiere, entonces, se encarece el nivel de la deuda externa en el país y esto tiene implicaciones en términos fiscales.

“Con un aumento en el costo de la deuda el Gobierno tendría que pagar más de su ingreso corriente en intereses y disminuir el gasto. Un escenario nada deseable”

Sin embargo, el experto asegura que no es un escenario muy probable para Colombia debido a los buenos índices, por ejemplo, el desempleo está cayendo y aunque el crecimiento económico se prevé es uno de los más bajos de la región para el próximo año, aún se encuentra en terreno positivo, por lo tanto, no es un hecho claro esta reducción en la calificación.