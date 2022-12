La condición por la que madres cabeza de hogar recibirán $1.000.000 del Gobierno

El Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, anunció que desde este jueves 29 de diciembre entregará un subsidio adicional a las víctimas de la ola invernal en Colombia.

Se trata de un apoyo económico de $500.000 que recibirán los jefes de hogar de las familias que quedaron en condición de damnificadas y que se vieron severamente afectadas tras la temporada de lluvias y el fenómeno de La Niña que azotaron al país en los últimos meses.

Una vez más Gustavo Petro ordenó la priorización de las madres cabeza de hogar que sufrieron las devastaciones de la ola invernal. Con este incentivo económico, el Gobierno busca mitigar las necesidades de las familias más pobres y vulnerables del país.

Desde el pasado 7 de diciembre, el Departamento de Prosperidad Social comenzó a girar un bono extraordinario por $500.000 a casi dos millones de personas que viven en condiciones precarias. En esa ocasión las madres cabeza de hogar lideraron el listado del plan de choque contra el hambre que diseñó el presidente.

¿Quiénes recibirán $1.000.000 en los próximos días?

De acuerdo con UNGRD, la condición para recibir el pago adicional de esta ayuda, que será por una única vez, los jefes del hogar que deben encontrarse inscritos en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).

Los primeros beneficiarios de los $500.000 serán las mujeres cabezas de hogar que viven en municipios y zonas con presencia del Banco Agrario. En los lugares donde no opera la entidad bancaria, se harán alianzas con operadores que sirvan de canal para garantizar el pago.

Por esta razón es que algunas madres cabeza de familia recibirán $1.000.000 de pesos durante el mes de diciembre, con los subsidios que se entregarán desde Prosperidad Social y Gestión del Riesgo.

Estos apoyos serán entregados en estos últimos días del año y posteriormente, a principios de 2023, lo recibirán los beneficiarios de Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.

Por el momento no se ha confirmado cómo serán los pagos para los beneficiarios no bancarizados o que habiten en los lugares donde no hay sedes del Banco Agrario. Se espera que en los próximos días se conozca esta información.