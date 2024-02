¿Puede pedir permiso en el trabajo por el Miércoles de Ceniza? Lo que dice la ley

Este 14 de febrero, además de celebrarse el tradicional día de San Valentín, los católicos se disponen a dar inicio a la Cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza. En este día, un sacerdote o un diácono de la iglesia ubica una marca de ceniza en forma de cruz en la frente de las personas que lo deseen, ya sean creyentes o no en la fe.

Ahora bien, hay un mar de dudas que surgen en los ciudadanos en si pueden pedir el permiso en el trabajo para llevar a cabo la celebración religiosa. La ley colombiana es clara y dice lo siguiente.

¿Tiene derecho a pedir permiso por el miércoles de ceniza?

Aunque no está contemplado directamente en la legislación, la Corte Constitucional ha abordado este tema por medio de la sentencia T-391 del 2021, respaldando la libertad de cultos.

"En virtud de ello, el artículo 19 superior reconoció el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos. A partir de este reconocimiento en la Constitución, la jurisprudencia ha entendido que el ámbito de protección del derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos está compuesto, principalmente, por tres posiciones jurídicas: la libertad de religión, la libertad de cultos strictu sensu y el mandato de trato paritario a las entidades religiosas", se lee en el documento emitido por la entidad judicial.

Por tanto, la decisión de la Corte se basa en priorizar la libertad de cultos sobre las decisiones que proceda a tomar la empresa, resolviendo que las corporaciones deben respetar las creencias religiosas de sus trabajadores.

¿Qué significa Cuaresma?

El término “Cuaresma” proviene del latín “quadragesima”, que significa “cuarenta días”. Esto conmemora los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar.

Vale mencionar que el miércoles de Ceniza no es día de precepto y, por lo tanto, la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, se trata de un día importante durante el que muchas personas acuden a la Eucaristía.