No habrá una nueva reforma tributaria: Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en Noticias RCN

En entrevista con Noticias RCN, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la economía del país, los precios de la gasolina, las reformas que se vienen en el segundo periodo legislativo y los proyectos del gobierno de Gustavo Petro, que por supuesto, involucran a la cartera. Entre estos, el Ministerio de la Igualdad, con una inversión inicial de 500.000 millones, o el programa de Jóvenes en Paz, que aunque genera polémica, sigue adelante en su intención de brindar un pago a los beneficiados para que eviten acciones delictivas.

Uno de los temas más importantes son las reformas. Y es que aunque el legislativo estuvo de vacaciones, cuando los congresistas vuelvan a sus sillas en las corporaciones, se encontrarán nuevamente con una ambiciosa agenda alimentada por los articulados que no pudieron ser aprobados en el primer semestre.

“No habrá otra reforma tributaria”: minhacienda

La posibilidad de una nueva reforma tributaria en los tres años que quedan de Gobierno se disipó con el anuncio de Bonilla a este medio. El ministro fue contundente: “no habrá. El horizonte está establecido. Obviamente, el próximo Gobierno tendrá que seguir extendiendo la política porque en Colombia las personas naturales deben pagar más, y lograr reducir el espacio de pago de las personas jurídicas”, explicó.

“Tiene un mayor grado de consenso”: Ricardo Bonilla sobre reforma pensional

Pero, el escenario para la pensional es distinto. “Tiene un mayor grado de consenso y es sobre la necesidad de terminar el arbitraje entre los fondos de pensiones y Colpensiones, en eso no hay discusión. El tema está en cuál es el umbral y cuánto significa eso en términos de pasivo pensional para el Estado colombiano”, dijo Bonilla.

Agregó que las diferencias están en las cifras porque lo que está incluido en el proyecto de reforma es el segmento de colombianos que están afiliados a los fondos privados y a Colpensiones, son 25 millones de afiliados, de los cuales cotizan 10.

Y por último, uno de los proyectos más importantes: la laboral, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos, pero genera temor entre los empresarios por los costos que esto puede implicar y la posible afectación que tendría sobre la generación de empleo formal. Sobre este proyecto, el ministro también se pronunció, e incluso habló del documento elaborado por su hijo, Leonardo Jaramillo, en calidad de coautor, que dice que la reforma sería muy perjudicial si se aprueba tal y como está.

El jefe de la cartera respondió: “el documento me gusta, es el primero en Colombia que calcula cuánto costarían las horas extra que se pagarían o no. También calcula, y ahí entra la preocupación, cuánto serían los costos de despido y si esa sería la mejor política para garantizar estabilidad en el trabajo. La ministra ha escuchado varias cosas y sé que lo que se va a volver a radicar no es lo mismo que estaba. Ha recibido también críticas desde el Pacto Histórico, que le dicen que hay que incluir la política de generación de empleo”.