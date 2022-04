¡No caiga! Recomendaciones para no ser víctima de los ‘cambiazos’ de tarjetas de crédito

Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República y esposa del excandidato Alejandro Gaviria, fue víctima de una nueva modalidad de cambiazo de tarjetas.

En diálogo con Noticias RCN, Carolina contó cómo fue su experiencia y cómo los ladrones lograron robarle 12 millones de pesos.

En contexto: No se salvó: el ‘cambiazo’ a la tarjeta de crédito de la esposa de Alejandro Gaviria

“Desafortunadamente por ingenua, afanada, ocupada y confiada, caí en una modalidad de robo que se llama el cambiazo. Lo que me ocurrió a mí fue que me llamaron a mi celular, avisándome que iban a actualizar mi tarjeta de crédito. Yo en ese momento estaba en plena campaña de mi esposo, firmando un pagaré con el banco para financiar la campaña, estaba corriendo y me llamaron a decirme que iban a actualizar mi tarjeta y que, si podían pasar al siguiente día para cambiarla y yo en mi afán dije que sí, que pasaran antes de las nueve de la mañana.”, señaló Soto.

Carolina confesó que sí le sorprendió que quien le entregó la tarjeta fue una señora y no una persona de una empresa de mensajería.

“En ese momento me vuelven a llamar a confirmar si la persona había ingresado y se había anunciado y yo procedo a entregar mi tarjeta. La señora saca unas tijeras y empieza a picar en pedacitos muy pequeños la tarjeta, pero eso no es así, cuando te van a entregar una tarjeta nueva, uno se queda con la anterior. Ella lo que hizo fue picar la tarjeta para quedarse con el chip y usarlo en una tarjeta nueva falsa para desde allí hacer las compras”, añadió.

Recomendaciones

Tras el grave suceso, Carolina aconseja a los ciudadanos para que estén atentos a todas las alertas y tengan en cuenta aspectos que comúnmente no se dan en un protocolo financiero o un trámite con un banco.

“Primero, que desafortunadamente uno siempre debe tener la desconfianza activada porque el que es inocente paga. En general yo creo que lo más sencillo es que cada vez que recibamos una llamada del banco, nos aseguremos que realmente sea de nuestra entidad financiera y notificar el trámite que se está haciendo”, agregó.

Vea también: Aumentan las quejas de los contribuyentes en Bogotá por dificultades en pago de impuestos