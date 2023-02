¿Busca empleo? Hay cerca de 1.000 vacantes para colombianos con pago en euros y dólares

Las oportunidades laborales en el exterior son apetecidas porque los salarios son naturalmente mucho más altos, bien sea por la capacidad económica de otros países o por el cambio de una divisa a otra. Ganar en dólares o euros es una oportunidad laboral para no perder, y más cuando en diciembre pasado el desempleo llego a 10,3%, lo que sigue preocupando a los jóvenes y adultos en el país.

La fundación Danny, Developing Aptitudes for a New Nation and Youth, lanzó una convocatoria para ofrecer empleo a 1.000 colombianos. :

300 vacantes para enfermeros en Alemania

La opción está dirigida a personas entre 21 y 41 años que tengan un título en enfermería y al menos dos años de experiencia en el sector. Se pide conocimiento en alemán.

El salario es de $2.400 euros, pero esto mientras el título se convalida en Alemania y es avalado por el Ministerio de Educación local. Cuando se haga el trámite, el salario aumenta a $3.000 o $4.000 euros mensuales.

Vacantes en el sector de construcción en Hungría

El salario para dicha oferta, que tiene 200 vacantes disponibles, es de $1.100 euros. Los requisitos son: experiencia de un año en construcción y manejo de inglés. Una vez el trabajador comience a laborar, tiene un permiso para participar en obras a los alrededores de Budapest durante dos años.

Cuidado de niños y de casas en Alemania, Francia, Austria y EE. UU.

Para este tipo de trabajos el empleado está cubierto en estadía y alimentación, esto porque es una labor que requiere vivir en el lugar en el que se prestan los servicios. Hay 200 vacantes dirigidas a mujeres y puede trabajar durante máximo un año. Los pagos en países europeos son: 35 horas semanales y un salario de $260 euros, y en el caso de EE. UU.: 48 horas a la semana por $650 dólares.

Para obtener más información, los interesados pueden consultar en la página web o comunicarse al 3005375517 - 312 6151880. También están disponibles los correos: info@fundaciondanny.org y becasysubsidios@fundaciondanny.org.