Parque recreativo tendrá las puertas abiertas para niños en condición de vulnerabilidad

Una nueva propuesta llega para la recreación, formación y empoderamiento para las comunidades en condición de vulnerabilidad.

La nueva propuesta recreativa para comunidades vulnerables

El parque temático 'Mundo aventura' se convierte en el primer centro recreativo en estructurar una estrategia para asegurar el entretenimiento y diversión para los niños y niñas con discapacidad, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, comunidades afrodescendientes, población LGBTIQ + y migrantes.

En Mundo Aventura creemos que la diversión y la recreación deben ser un derecho, no un privilegio. Queremos que cada niño y niña, sin importar sus condiciones sociales o económicas, pueda vivir experiencias que dignifican y empoderan, afirmó Luisa Fernanda Narvaéz, subdirectora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Coparques.

De hecho, se estima que más de $9.600 millones al año - equivalentes a $800 millones mensuales - para garantizar el acceso gratuito a todas las personas que no han tenido la posibilidad de estar en un espacio recreativo, generando así experiencias inolvidables y un momento de felicidad a quien no han tenido la oportunidad de estar en esos espacios.

¿Cuál es el propósito del parque recreativo?

Además de que los asistentes pueden asistir y disfrutar de las distintas atracciones que ofrece el parque, también, se puede conocer sobre los procesos de formación para los líderes comunitarios y fundaciones.

Mundo Aventura para Todos no solo cambia vidas, también crea un ecosistema de valor compartido en el que las empresas que se vinculen podrán generar un impacto real y sostenible, afirmó Iván Darío González Cuéllar, director general de Corparques.

A través de este proyecto, se busca fortalecer las organizaciones sociales en zonas periféricas de la ciudad, ampliando sus capacidades y aumentando su impacto en la comunidad.

Por el momento, se estima transformar la vida de más de 125.000 niños y niñas