¿Por qué fracasan los emprendimientos?: experto revela las razones técnicas

A lo largo del tiempo, los emprendedores en Colombia han intentado posicionar un producto o servicio, sin embargo, es común escuchar testimonios en donde los negocios no resultaron bien. Entre los casos más comunes están las sociedades que no fluyeron, la contratación de personas que no fueron las acordes, las ideas sin planificación, las finanzas del negocio mezcladas en gastos personales, entre otros temas.

Por tales motivos, dialogamos con Camilo Herrera, economista y fundador de RADDAR para hablar acerca de los retos que tienen los emprendedores.

Retos de los emprendedores en Colombia

“Los emprendimientos tienen varios retos para poder sobrevivir en el tiempo. Lo primero, es tener claridad en el producto. Lo segundo, es tener claridad en la necesidad del mercado. Lo tercero, es tener financiamiento y, por último, es tener la claridad y la facilidad de ejecución”, mencionó el experto.

¿Cuál es el principal problema que enfrentan los emprendedores?

De acuerdo con Camilo Herrera: “tener una idea para solucionar las necesidades del consumidor es medianamente fácil, el gran problema es poder llevarla a cabo y ejecutarla. Si uno quiere hacer ponqués transparentes, la idea puede ser muy útil, pero conseguir la máquina para hacerlos, moverlos y ponerlos en el punto de venta para que el comprador llegue a los ponqués transparentes pues no es tan sencillo”.

Además de ello, el economista mencionó: “Los emprendimientos tienden a sufrir mucho por intentar hacer las cosas porque tienen una buena idea, pero no tienen la planeación y el financiamiento correcto. Adicionalmente, tienden a tener el afán de crecimiento en donde hay dos escuelas”.

Según el experto consultado hay dos tipos:

La escuela de emprendimiento a largo plazo: Las empresas saben que van a ir creciendo en función de sus ventas, utilidades y algún apalancamiento financiero. Startup: crece de manera continua con inversiones que van llegando por rondas de inversión.

Con respecto a estos dos tipos de emprendimiento: “ambos casos tienen crecimientos y velocidades diferentes. La segunda más rápida, pero ese crecimiento rápido les exige unas capacidades a las empresas gigantescas, casi que deben ser empresas de alto rendimiento para poder mantenerse continuamente a una velocidad gigantesca y eso tiende a ser que los emprendimientos no funcionen. Si se tiene claridad en la idea y el producto no es suficiente, ya que hay que tener mucha claridad en la ejecución y en la financiación”, resaltó Herrera.

