¿Reabrir los mataderos municipales reduciría el precio de la carne? Esto dicen expertos

El Ministerio de Salud emitió un decreto que contiene los lineamientos bajo los cuales se va a regular el funcionamiento de estas “plantas de beneficio de autoconsumo” o mataderos municipales.

Invima jugará importante papel en el funcionamiento de mataderos municipales

Algunas de esas normas son, por ejemplo, que el número de animales a beneficiar será establecido por el Invima, que también deberá verificar las condiciones sanitarias, la capacidad instalada de la planta y la población a abastecer.

También se aclara que la misma entidad podrá autorizar plantas de beneficio de autoconsumo para distribución exclusivamente local, esto con una petición previa del alcalde municipal y con el aval del Comité Departamental de Carne y Productos Cárnicos Comestibles.

“Una vez expedida la reglamentación sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social para cada una de las siguientes especies de abasto público: ovinos, caprinos, cuy, conejos, equinos y otras, cuya carne y productos cárnicos comestibles sean destinados al consumo humano, se otorgará un periodo de transición de tres años y medio, a las plantas de beneficio, plantas de desposte, plantas de desprese, acondicionadores, almacenamiento, expendio y transporte durante el cual la autoridad sanitaria competente emitirá un concepto sanitario en el que conste el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias”, agrega el documento.

Aunque estos mataderos existieron previamente, pero cerraron por falta de cumplimiento de las normas de salubridad, el Gobierno argumenta que lo que buscan es bajar los precios de la carne y por ende hacer que sea un alimento que todos los colombianos puedan consumir.

Busco que la carne en el país sea más barata y llegue al plato de las familias pobres, dijo el presidente Gustavo Petro al respecto.

¿Por qué reabrir los mataderos municipales reduciría el precio de la carne?

En NoticiasRCN.com consultamos al economista Johan Caldas, quien explicó por qué poner en funcionamiento estos lugares reduciría el precio de este alimento.

El experto asegura que algo cambia en el proceso y gracias a esto se disminuyen los costos de transacción. “Se evitan el valor de llevar los animales hasta los mataderos municipales, y luego la carne de vuelta. Además, los valores de mano de obra en pequeños municipios son más bajos. Así cómo los costes fijos de los mataderos. Menos predial, menos servicios públicos”.

En contraste, Gregorio Piñeros Gómez, zootécnista y profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, considera que el objetivo del Gobierno no se cumpliría, porque “el incremento en el precio se debe a los procesos de intermediación donde existe un número grande de personas que intervienen el proceso. Por otro lado, suben los costos, pero no le confieren valor agregado porque no hay mejora en la calidad y en atender las necesidades del consumidor. Eso representa un riesgo grande para la seguridad e inocuidad de los alimentos y podemos estar frente a un problema de salud pública”.

Dice que además se desestimularía a las personas de plantas que cumplen con los lineamientos del decreto de 1500 del 2007, que hace alusión a los alimentos de origen cárnico. “Son más los problemas que los beneficios”, concluye.

