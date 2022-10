¿Qué significa la suspensión de exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia?

Este viernes se levantó la polémica con el anuncio de la viceministra de Minas y Energía, Belizza Janet Ruiz, quien aseguró “No habrá más exploración ni explotación de hidrocarburos. No sé qué parte de esa frase no han entendido”.

Para muchas personas, esta decisión del Gobierno Nacional de no firmar nuevos contratos para la exploración de los hidrocarburos puede tener unas consecuencias muy importantes para el país en la inflación y la economía.

Le puede interesar: La propuesta de EPM para bajar las tarifas de generación de energía hasta un 8,7%.

Sin embargo, la decisión puede llegar a no ser del fácil entendimiento de muchas personas y es por eso que en Noticias RCN digital le explicamos lo que significa esta postura y qué son los hidrocarburos.

¿Qué son los hidrocarburos?

Lo primero que hay que explicar es el significado de la palabra hidrocarburo. Estos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno. En ese sentido, son el petróleo, gas natural, condensados, líquidos del gas natural e hidratos de metano.

Adicionalmente, hay que decir que los hidrocarburos son fuente de energía para las industrias y hogares, además que sirven como recurso para la fabricación de múltiples materiales.

Finalmente, no son solo combustible, sino que, al separar sus elementos, pueden ser utilizados en la industria petroquímica.

¿Qué es la exploración y explotación de hidrocarburos?

Es la primera actividad en la cadena de los hidrocarburos. Para esto se realizan estudios especializados, con técnicas y equipos de alta gama para ubicar los yacimientos de petróleo o gas natural.

Después de ser ubicados, el grupo de expertos y técnicos se dedican a perforar los pozos con la finalidad de conocer la cantidad de estos hidrocarburos y estimar su volumen para ser explotado en un futuro. Allí es donde se habla de tener esas reservas.

¿Qué significa esta suspensión?

Los problemas serían grandes para la economía del país. No solo tendrían que ver en los problemas inflacionarios del país, sino que también habría muchos problemas a la hora de la inversión.

Y es que para Colombia esta no solo impactaría la inversión en exploración, sino que también a aquella destinada al desarrollo y explotación de yacimientos descubiertos de petróleo y gas.

"Los efectos macroeconómicos serían drásticos e inmediatos sobre la tasa de cambio y la balanza comercial, como lo analizamos en este informe. En particular, la propuesta del candidato Petro consiste en transformar la composición de la matriz energética de Colombia, sentando las bases de un desescalamiento gradual de la extracción de hidrocarburos", aseguró Corficolombiana.