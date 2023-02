¿Qué hacer con sus créditos ante el alza de tasas de interés?

En el marco de la política monetaria de alza de tasas de interés como medida adoptada por el Banco de la República para combatir la inflación, tener créditos activos o tarjetas de crédito de consumo ordinario resultará más costoso que antes.

Actualmente, la tasa de usura estipulada para febrero fue de 45.27% efectivo anual, la más alta de la historia, un índice que casi se duplicó en un año, pues para enero del 2021 se ubicaba en 25.98%, un porcentaje que ya es historia y muy probablemente no veamos esa tasa durante todo el 2023.

El interés bancario corriente certificado para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, que regirá hasta el próximo 28 de febrero se estableció en 30,18 %, tal y como lo anunció la Superintendencia Financiera, es decir, el encarecimiento del crédito en Colombia se debe a unas altas tasas de interés y usura que desincentivan el consumo de los hogares colombianos.

Por lo tanto, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para enfrentar la coyuntura de alzas en sus créditos y cómo puede incluso aprovechar este momento a su favor.

Le puede interesar: Colombianos alcanzaron $670 billones de endeudamiento en el 2022

Lo más importante es reconocer una estrategia de finanzas y crédito sana con la cual en este momento de alto interés no adquiera productos financieros si no son imprescindibles, si no es de carácter urgente y necesario adquirir un crédito, debería desistir de hacerlo.

Sin embargo, en caso de utilizar activamente sus productos como tarjetas de crédito, puede optar por realizar pagos a una única cuota, que en la mayoría de las entidades son movimientos absueltos del cobro de interés.

Es un buen momento para realizar abonos a capital, con el interés por las nubes lo más importante es disminuir el monto de la deuda, librarse en lo posible de los créditos pequeños y quedarse únicamente con los imprescindibles.

Si usted es de los que utiliza su tarjeta de crédito para los gastos hormiga o aquellos pagos pequeños durante el día, es recomendable pasarse a la tarjeta de débito o el efectivo en tal caso, a fin de mes esos pequeños cobros incrementarán el interés de su factura.

Por último, tenga en cuenta que la intención del Banco Central al incrementar las tasas de interés es desincentivar el consumo de los ciudadanos, por lo tanto, planee sus compras con un objetivo mínimo de gasto, proyecte sus compras a futuro cuando sea un mejor momento y las tasas bajen a niveles estándar.