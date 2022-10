Los contratos vigentes de exploración y explotación seguirán, pero, ¿y los nuevos?

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro, su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y la ministra de Minas, Irene Vélez, dieron mensajes para tratar de generar confianza sobre los contratos de hidrocarburos y gas. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si el país tiene el derrotero de continuar en el mediano plazo la exploración y explotación en un momento en el que hasta Estados Unidos decidió acercarse a Venezuela para comprar petróleo por la crisis en Ucrania.

Lo que se necesita es voluntad en política pública y demostraciones claras de que el Gobierno sí tiene el propósito de realizar una transición energética, pero no radical e inminente, sino en el largo plazo para no salir de la actividad que más genera exportaciones e ingresos y que le da vida a la empresa más importante del país, que es Ecopetrol.

La ministra Irene Vélez dijo que no habrá nuevos contratos

La ministra de Minas no lo dijo una vez. Lo dijo varias y ratificó a la viceministra de su propia cartera. En La W, Vélez señaló "Nosotros estamos cumpliendo una promesa de Gobierno, esa promesa que se dijo en campaña, que está en nuestro programa y que tiene un contexto y es que a nivel global hay una crisis climática que solo vamos a poder resolver si descarbonizamos la economía. Respondemos a eso con esa integridad ética y política que nos caracteriza y en esa respuesta decimos hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración ni explotación".

Esa declaración la dio luego de una controversia con el ministro Ocampo, que dijo que esa decisión no había sido tomada en el Gobierno. De hecho, Ocampo volvió a enfatizar recientemente en una respuesta a los periodistas que "Vamos a respetar plenamente los contratos y, de otro lado, el tema de cuántos contratos más se pueden requerir, eso va a depender fundamentalmente del tema de todo este ejercicio de programación de largo plazo a ver a qué velocidad podemos diversificar nuestras exportaciones".

Esa declaración de Ocampo es fundamental por varias razones. Uno, el ministro ya había dicho que la decisión sobre nuevos contratos no había sido tomada en el Gobierno. Dos, porque a pesar de que el presidente Gustavo Petro y la ministra Vélez insisten en que se respetarán los contratos vigentes, el jefe de la cartera de Hacienda deja claro que hay que ver "cuántos contratos más se pueden requerir". Y eso significa nuevos contratos.

La discusión sobre los contratos de hidrocarburos vigentes y nuevos

Esa doble visión es la que ha hecho que los inversionistas no sepan hacia dónde va el país en materia energética. Y todo esto, en una coyuntura en la que Ecopetrol, que sí ha venido diversificando su portafolio (compró 51 % de ISA recientemente), también ha perdido en términos relativos alrededor de 20.000 millones de dólares en la bolsa por una bajada en el precio de sus acciones desde marzo.

El jefe de Estado ha insistido en su cuenta de Twitter que los contratos vigentes se mantienen, pero el énfasis del presidente sigue siendo la palabra "vigentes". El problema es que si no hay nuevos contratos, no es claro que el país tenga la capacidad para garantizar la propia demanda de petróleo y gas para productos como la gasolina o la energía. Y el mundo no va a dejar de comprar petróleo a los países que lo produzcan debido a los problemas de Estados Unidos con Arabia Saudita y la amenaza de Rusia sobre su control del gas en Europa.

Ecopetrol produce grandes ingresos debido a su producción de barriles diarios y a la exportación, con un precio en el mercado que ha aumentado desde la pandemia, dejando una bonanza para la empresa y para el Estado. Pero si los planes para explorar o explotar en el futuro se detienen, es predecible que la transición de la empresa no se logre en el corto o mediano plazo y miles de millones de dólares se pierdan.

Analistas como Felipe Campos, David Espinosa, Juan Antonio Gómez, Alexander Ríos, Andrés Pardo y otros economistas, todos consultados en noticiasrcn.com, coincidieron con que el mensaje debe ser de reevaluación sobre la decisión radical de suspender nuevos contratos de exploración y explotación porque Colombia necesita esos recursos.

Eso lo dijo en el portal de Noticias RCN, incluso el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, uno de los promotores más importantes de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Para Rodríguez no está claro que una suspensión de la exploración y explotación tenga una incidencia contundente en la lucha contra el cambio climático y, en cambio, sí podría terminar en una crisis fiscal.

La pregunta que queda es qué va a pasar con los nuevos contratos, porque es una obviedad que los contratos vigentes no se pueden incumplir, entre otras razones, por las cláusulas millonarias que terminarían en demandas contra la nación. ¿El presidente y su ministra reevaluarán su decisión?