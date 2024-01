La jornada laboral volverá a reducirse este 2024, ¿a partir de cuándo?

Este año el país seguirá ejecutando medidas para dar cumplimiento al proyecto de ley que persigue una reducción de la jornada laboral de forma progresiva hasta cumplir el objetivo de horas semanales de labor por parte de los trabajadores.

Si bien durante el 2023 se inició con el recorte de las horas de trabajo pasando de 48 a 47 semanales, este 2024 la jornada volverá a disminuirse una hora más, es decir, la jornada laboral deberá ajustarse para que los empleados trabajen 46 horas a la semana.

Cabe resaltar que, esta iniciativa fue aprobada con la Ley 2101 de 2021 que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aumentar la productividad de las empresas y generar más empleo. Por lo tanto, se acordó que la jornada laboral máxima en el país pasaría de 48 horas a 42 semanales y su reducción se realizaría de forma progresiva iniciando el 2023.

¿Cuándo iniciará la disminución de la jornada laboral este 2024?

La primera disminución de la jornada laboral en Colombia se llevó a cabo en julio de 2023, como la ley indica que cada año se reducirá una hora hasta llegar a las 42 horas semanales, el próximo ajuste se verá reflejado a partir del 15 de julio de 2024.

Sin embargo, esta reducción de la jornada laboral no aplica para todos los trabajadores, de acuerdo con la ley la medida cobija a los trabajadores del sector privado que tengan contratos con empresas privadas con algunas excepciones.

Lo anterior quiere decir que, la ley no modifica las condiciones de los servidores públicos que no estén bajo vinculaciones regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Además, otras excepciones a esta medida son los trabajadores con horarios especiales que no cumplan las ocho horas diarias, por ejemplo, los menores de edad con permiso para contrato laboral que tienen un máximo de seis horas diarias de trabajo.

¿Cómo quedarán establecidos los días laborales?

La ley también establece que entre el empleado y el trabajador se acuerde la redistribución de la jornada laboral entre cinco o seis días a la semana sin que esto represente una disminución en el salario y respetando el día de descanso al que tiene derecho el empleado

Además, se debe mantener el pago acordado entre las partes en cuanto a la jornada laboral ordinaria, las horas extras, nocturnas, días festivos y prestaciones laborales no deben representar ninguna alteración.