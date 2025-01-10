Relación entre Colombia y Francia: un lazo que sigue fortaleciéndose

La relación económica entre Francia y Colombia atraviesa un momento de consolidación.

Actualmente más de 200 compañías francesas hacen presencia en el país generando empleo y aportando a la transferencia de tecnología.

“Representa más o menos 3.000 millones de euros en inversiones, y sobre todo representa 125.000 empleos directos en el país”, manifestó Sylvain Itté, embajador de Francia en Colombia.

En el panorama económico Francia mantiene plena confianza en la estabilidad del país. Para los inversionistas europeos Colombia sigue ofreciendo un marco institucional sólido.

“Colombia es un aliado y un socio importante para Francia. Es la cuarta economía de Colombia y es el tercer aliado económico de Francia”, agregó el embajador de Francia en Colombia.

Otro pilar de la relación bilateral es la cooperación educativa y científica, pues en los últimos 10 años miles de estudiantes colombianos han viajado a Francia para participar en estudios de pregrado, maestría y doctorado.

Con inversión en infraestructura, confianza en la economía y un fuerte énfasis en educación, Francia reconfirma que Colombia es un socio estratégico de largo plazo en América Latina.