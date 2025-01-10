CANAL RCN
Economía Video

Relación entre Colombia y Francia: un lazo que sigue fortaleciéndose

Actualmente más de 200 compañías francesas hacen presencia en el país generando empleo y aportando a la transferencia de tecnología.

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La relación económica entre Francia y Colombia atraviesa un momento de consolidación.

Actualmente más de 200 compañías francesas hacen presencia en el país generando empleo y aportando a la transferencia de tecnología.

Francia y Reino Unido lanzan proyecto piloto para intercambio de migrantes
RELACIONADO

Francia y Reino Unido lanzan proyecto piloto para intercambio de migrantes

“Representa más o menos 3.000 millones de euros en inversiones, y sobre todo representa 125.000 empleos directos en el país”, manifestó Sylvain Itté, embajador de Francia en Colombia.

En el panorama económico Francia mantiene plena confianza en la estabilidad del país. Para los inversionistas europeos Colombia sigue ofreciendo un marco institucional sólido.

“Colombia es un aliado y un socio importante para Francia. Es la cuarta economía de Colombia y es el tercer aliado económico de Francia”, agregó el embajador de Francia en Colombia.

Otro pilar de la relación bilateral es la cooperación educativa y científica, pues en los últimos 10 años miles de estudiantes colombianos han viajado a Francia para participar en estudios de pregrado, maestría y doctorado.

Con inversión en infraestructura, confianza en la economía y un fuerte énfasis en educación, Francia reconfirma que Colombia es un socio estratégico de largo plazo en América Latina.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

Confirman por dónde pueden circular los ciclomotores en Bogotá: esto dice Movilidad

Finanzas personales

Colombianos que pagan menos del mínimo valor de sus tarjetas de crédito tendrían duras consecuencias financieras

Villavicencio

Ojo: bajan de precio los peajes de la vía Bogotá-Villavicencio

Otras Noticias

Santa Marta

Acondicionaron una camioneta para hacerla pasar por carro de valores y cometer millonario robo en banco de Santa Marta

Las autoridades frustraron el intento de hurto en la noche del miércoles y capturaron a los implicados.

México

México exige a Israel repatriación inmediata de seis activistas detenidos en flotilla Global Sumud

Sheinbaum informó que México envió cuatro notas diplomáticas a Israel para la liberación de los activistas.

Crystal Palace

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Tecnología

Descubra todas las noticias y seguir a Noticias RCN en Google Discover: este es el paso a paso

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes