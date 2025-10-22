Empresa histórica en Estados Unidos se encuentra al borde de la quiebra: esta es la razón

La icónica cadena de grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, reconocida en el sector del retail estadounidense con más de 120 años de historia, se encuentra sumida en una profunda crisis financiera que ha disparado las alarmas sobre una posible declaración de bancarrota.

La compañía, que forma parte del holding Saks Global Enterprises tras su controvertida fusión con Neiman Marcus en 2024, lucha con una abrumadora carga de deuda, problemas de liquidez persistentes y un deterioro significativo en sus relaciones con los proveedores, poniendo en riesgo su posición en el mercado de lujo justo antes de la crucial temporada navideña.

Las señales de tensión financiera se han hecho cada vez más evidentes. Datos recientes sobre el comportamiento de pagos de Saks Inc., la entidad detrás de las operaciones de Saks Fifth Avenue, revelan un "patrón persistente y preocupante" de pagos atrasados a sus acreedores. El indicador conocido como Days Beyond Terms (DBT), que mide cuántos días de retraso tiene una empresa al pagar sus facturas, subraya una prolongada dificultad en el flujo de caja.

El grave problema que enfrenta Saks Fifth Avenue

Esta situación se agrava al conocerse que la minorista de lujo arrastra unos $275 millones de dólares en pagos vencidos a proveedores, una cifra reconocida por la propia gerencia en una llamada con los tenedores de bonos.

Varios proveedores han reportado haber detenido por completo los envíos de mercancía tanto a Saks como a Neiman Marcus, citando la falta de pago de facturas pendientes. Este "código rojo" en la gestión de inventario tiene un impacto directo en la capacidad operativa de la cadena.

El CEO Marc Metrick atribuyó inicialmente la caída en los ingresos a "desafíos de inventario" derivados de problemas en la integración de sistemas post-fusión. No obstante, analistas de mercado coinciden en que el problema subyacente es la falta de liquidez: sin un flujo constante de productos de lujo, Saks corre el riesgo inminente de perder cuota de mercado frente a competidores más estables.

La ambiciosa creación de Saks Global, que unió bajo un mismo paraguas a Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Saks Off 5th y Bergdorf Goodman, se ha transformado rápidamente en un costoso revés. La adquisición de Neiman Marcus en 2024 por unos $2.650 millones de dólares, parcialmente financiada con bonos "basura" y la participación minoritaria de gigantes tecnológicos como Amazon y Salesforce, incrementó dramáticamente el endeudamiento del grupo.

A finales del año fiscal más reciente, la compañía reveló una pérdida ajustada de $100 millones de dólares, una cifra que ilustra la profundidad de sus problemas operativos y financieros.

En un intento por ganar tiempo y evitar el temido Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, Saks Global logró un acuerdo de refinanciamiento de deuda por $600 millones de dólares a mediados de 2025 con sus acreedores existentes.

¿Qué es el Capítulo 11?

El Capítulo 11 es una sección de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos que permite a las empresas, y en ocasiones a individuos con deudas muy grandes, reorganizarse financieramente mientras continúan operando su negocio.

Esencialmente, es una medida legal diseñada para que una empresa evite la liquidación total y la venta de todos sus activos.