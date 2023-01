“Nos preocupa la industria”: la posición del sector petrolero frente a declaraciones de minMinas

Una nueva polémica se generó por cuenta de las declaraciones que dio la ministra de Minas y energía, Irene Vélez, por sus declaraciones en el foro económico mundial, donde dijo que no se iban a firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo en Colombia.

“Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”, indicó la jefe de cartera.

Según analistas, esta decisión puede afectar no solo a la industria, sino también a la tasa de cambio del país. Así lo confirmó David Cubides, director de Análisis y Estrategia Casa de Bolsa, quien aseguró que “es importante mencionar la importancia del sector minero y petrolero en Colombia para la generación de divisas y, por tanto, para la fluctuación de la tasa de cambio”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló que es necesario que la agricultura y el turismo reemplacen los recursos que aportan los hidrocarburos.

Podría perfectamente, en un corto plazo, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil.

Por ahora, el mercado está a la espera a lo que diga al respecto el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien, en ocasiones pasadas, no ha cerrado la puerta a la posibilidad de firmar nuevos contratos de exploración.

En contexto: Posibles efectos de que el Gobierno no permita nuevos contratos de exploración de petróleo y gas

La posición del sector petrolero

Es importante mencionar que estas declaraciones sorprendieron al sector petrolero. En diálogo con Noticias RCN, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, habló sobre las consecuencias que puede traer al país que no se firmen nuevos contratos para la exploración de hidrocarburos.

“Nuestra preocupación es por la industria, pero especialmente por el país, porque la no firma en los contratos de exploración a la vuelta de unos 10 años, va a estar poniendo en riesgo la autosuficiencia y soberanía energética del país en petróleo y en gas. Eso no es conveniente para Colombia, el país requiere hacer una transición energética, pero el foco de esa transición debe estar en el consumo, es decir, en el parque automotor”, indicó Lloreda.

Adicionalmente, el presidente de la asociación señaló que también corre peligro la tasa de cambio.

“Esta industria representa el 40% de la exportación, más del 20% de los ingresos fiscales, los ingresos de regalías, entonces es muy importante entender que no debe ser incompatible impulsar otros sectores económicos, pero sin destruir esa industria y esa medida lo que busca destruir la industria. Finalmente, no se conoce cuál es el plan del Gobierno para sustituir el petróleo y del gas en el corto plazo y cómo vamos a lograr, en los años siguientes, reemplazar los ingresos a los que estoy haciendo referencia (…) nos genera una gran sorpresa por las constantes contradicciones que apreciamos al interior del Gobierno respecto a este tema”, agregó.

Noticias RCN: ¿Los contratos paralizados podrían servir de esperanza?

F.L: Son más de 100 contratos de exploración con los que cuenta el país. La ministra ha hecho referencia a 32 contratos que están suspendidos por razones de orden público, por resistencia de las comunidades, especialmente indígenas, porque son proyectos que simplemente no son viables. Doy un ejemplo en razón de orden público, hay suspendidos contratos, por ejemplo en el Catatumbo, hay 9 contratos suspendidos porque las comunidades indígenas se resisten a rajatabla la actividad petrolera y tampoco se ve que eso pueda solucionarse, entonces uno cifrar el futuro o el de la autosuficiencia de petróleo y gas del país, en 32 contratos suspendidos, de los cuales si acaso 9 o 10 de pronto se logran reactivar con un gran apoyo del Gobierno, la verdad es que no se compadece con las necesidades de Colombia de petróleo y gas no a cuatro o 5 años sino a 15 o 20 años.