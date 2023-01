"La incertidumbre no es mala, es malo el negativismo": presidente de Bancolombia

El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, dialogó con el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, quien se convirtió en el único colombiano en hacer parte de la lista de líderes globales The B Team, organización que fue cofundada en su momento por Sir Richard Branson y Jochen Zeitz.

José Manuel Acevedo: ¿Qué significa eso Juan Carlos?

Juan Carlos Mora: "Es un honor enorme me siento muy complacido de hace parte de un grupo de líderes mundiales que tienen una misión. Y es que sus negocios tienen un objetivo económico que hay que equilibrar con el impacto social. Al final lo que busca The B Team es cómo crear una sociedad mejor, cómo avanzar. Entonces imagínate el honor que es para mí hacer parte de este equipo que tienen esta visión".

J.M.A.: En nuestro país se ha vuelto de moda la palabra “incertidumbre”. Entonces, ¿en qué andan los empresarios de este país?

J.C.M.: "Yo creo que no. Lo que yo veo, lo que yo siento es que los empresarios están en una posición de retos. Acordémonos de nuestra historia y hemos sido capaces de avanzar. Tenemos un contexto que nos pone temas al frente, pero hay que gestionar. Yo veo a los empresarios en esa actitud, cómo vamos avanzando, cómo construimos, cómo desde lo que podemos hacer avanzamos en un proceso. Entonces, la incertidumbre es parte de la vida, la incertidumbre no es mala, es malo el negativismo frente a la incertidumbre. Tenemos que gestionar esa incertidumbre".

J.M.A.: ¿Qué le diría a esos ciudadanos que lo ven a esta hora?

J.C.M.: "Yo creo que el punto no es que todo está muy bien, porque eso no es real tampoco. Tenemos retos, cosas que debemos mejorar. Pero es que el negativismo no es la forma de abordar las cosas, es el positivismo, es actuar, es hacer. Yo claro que veo cosas que están mal, pero no podemos inundarnos del negativismo porque este es el que te paraliza y no te deja actuar. Ante los retos, ante las cosas negativas, incertidumbre debemos actuar en la medida de lo que yo puedo gestionar".