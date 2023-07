Usuarios de reconocido banco denunciaron pérdida de dinero en su cuenta, ¿qué dijo la entidad?

En las últimas horas en la plataforma de Twitter se dio a conocer una denuncia pública de un usuario sobre un presunto débito sin autorización de una cuenta que tenía bajo el dominio de una entidad bancaria muy reconocida en el país.

De acuerdo con la usuaria, en su cuenta de ahorros apareció un movimiento por más de tres millones de pesos que no reconoció, por lo tanto, intentó comunicarse vía telefónica pero no recibió una respuesta inmediata.

La ciudadana afirma que interpuso la queja ante la Superintendencia Financiera y se encuentra en proceso con Bancolombia, la entidad involucrada, para revisar el caso.

El 18 de Julio se me desaparecieron $3.196.921 de mi cuenta de @Bancolombia



A hoy, ellos no dan razón, no SABEN dónde está mi plata y prácticamente el dinero se desapareció por arte de magia. pic.twitter.com/jZ49UdrB7D