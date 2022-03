Primeras declaraciones de Carlos Amaya: “Hace un mes nadie nada un peso por nosotros”

Durante la jornada electoral de este 13 de marzo, Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá y candidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, ocupó el segundo lugar en las consultas presidenciales.

Ante estos resultados y el apoyo que recibió, el candidato aseguró que “esto es una sorpresa electoral, un milagro electoral. Hace varios meses nadie daba un peso por nosotros, se reían, ningún periodista me entrevistaba y era difícil salir a la calle al lado de Fajardo porque todos se concentraba la atención allá”, señaló Amaya.

El candidato también manifestó que se sentía muy feliz debido a que “muchos jóvenes campesinos, trabajadores y luchadores mirarán esto y dirán si este hombre pudo, yo también puedo”.

Además, señaló que uno de sus pilares fue su abuelo, quien además le enseñó que “uno no deja de sembrar porque una cosecha no sale, uno siempre debe seguir trabajando con toda el alma”.

"La culpa es del Partido Verde"

Por otro lado, Amaya responsabilizó al Partido Verde de no haber liderado en primer lugar las consultas.

“El Partido Verde es el culpable de que yo no haya ganado esas consultas, si el partido me hubiera dado el aval a mí que he construido el partido hace 13 años, habríamos ganado sin ningún problema. Entonces la responsabilidad de que este triunfo no sea completo es del Partido Verde”.

Entretanto, agradeció a los colombianos por el apoyo y envió un mensaje de felicitación a Sergio Fajardo.

“Gracias a todos los colombianos que creyeron, que salieron votar y a esos luchadores, comerciantes, a esos campesinos que hoy se sienten muy orgullosos, quiero decirles que sí se puede y que si nos unimos podemos ganar unas elecciones y gobernar a Colombia”.

Carlos nació en el municipio de Socha, Boyacá, en 1984. Se graduó como ingeniero electrónico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, luego se graduó como magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia.