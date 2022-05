Egan defendió su voto por Fico: "A estos extremistas políticos les digo que no todo es plata"

Egan Bernal días atrás dio conocer su voto para Federico Gutiérrez, candidato a la presidencia de Colombia y aunque parecía ser una situación normal, debido a que el deportista ejerce su derecho como ciudadano, su decisión se tornó en una gran discusión y objeto de críticas.

Tras afirmar que su voto iba por Fico Gutiérrez, el ciclista ha recibido todo tipo de comentarios y por esa razón, este viernes nuevamente se manifestó y defendió su voto.

Además, el vigente campeón del Giro de Italia envió un claro mensaje a las personas que lo critican:

“Debería ser una ofensa para nosotros, los que salimos todos los días también a trabajar y poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas Políticos les digo NO TODO ES PLATA”

Por último, lejos de los comentarios malintencionados sobre si Egan Bernal estaba recibiendo alguna remuneración por su voto por Federico Gutiérrez, el ciclista colombiano fue contundente.

“No he hablado con nadie de la campaña de Fico, incluso él. Pero espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase”, y cerró con lo siguiente:

“Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos”

