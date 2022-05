Fico asegura que la oposición tendría garantías en un eventual gobierno suyo

En la última semana antes de las elecciones presidenciales en Colombia, algunos de los candidatos asistieron a los debates finales antes de que se lleven a cabo los comicios.

Los candidatos Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, asistieron al debate organizado por Prisa Media. El exalcalde de Medellín y representante del Equipo por Colombia, se refirió a las críticas que ha recibido por supuestamente ser el candidato que representa al presidente Iván Duque y al uribismo.

"Eso fue algo que se inventaron las otras campañas porque no tienen nada más que decir de mí, se lo inventaron, lo que funcione lo voy a poner a funcionar mejor, y lo que no funcione lo voy a poner a funcionar (…) una vez llegue a la Presidencia nadie me va a escuchar a mí hablar de expresidentes, es más, voy a convocar a Petro, a Sergio y a los otros candidatos, para que nos pongamos de acuerdo de hacia dónde debe ir el país”, señaló Gutiérrez.

Diferencias con Iván Duque

En cuanto al presidente Iván Duque, Fico remarcó que tiene varias diferencias con el actual mandatario del país.

"Yo me diferencio en muchos temas, en el manejo de la seguridad, en el tema del Clan del Golfo, en el tema de Venezuela, voy y a dar cumplimiento a los acuerdos con las Farc, es que yo soy yo y voy a poner a andar el país para la gente no para los políticos”, indicó.

Por su parte, Petro resaltó que invitará a Federico Gutiérrez a dialogar permanentemente en el Palacio de Nariño. Mientras tanto, Fico dijo que “Petro tendrá garantías en la oposición”.

“Los voy a invitar a todos y nos vamos a sentar a pensar en el país a futuro, a mí el país no me va a ver con egos políticos ni entregándole el país a otro, vamos es a construir un país muy diferente”, resaltó el exalcalde de Medellín.