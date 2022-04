Francia Márquez denunció ser víctima de “persecución violenta” por periodistas

Tras el escándalo que envuelve a la candidata a la vicepresidencia de Colombia, Francia Márquez, por supuestamente ser propietaria de inmuebles y recibir el subsidio del Ingreso Solidario, este jueves 21 de abril, la coequipera de Gustavo Petro habría sido víctima de hostigamiento y persecución por parte de periodistas de diferentes medios de comunicación, así lo informó públicamente a través de un comunicado de prensa.

Estos hechos se habrían registrado el jueves 21 de abril, después del debate vicepresidencial de la Uniandes.

En la ronda de preguntas de los medios de comunicación, la candidata respondió a preguntas relacionadas al escándalo del subsidio y de las propiedades presuntamente a su nombre, según el comunicado, Márquez indicó que respondió a los cuestionamientos y “al despedirme fui hostigada y perseguida violentamente por algunos presentes”.

El comunicado de prensa donde se relatan los hechos fue publicado por la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico a través de su cuenta de Twitter. La publicación, minutos después fue eliminada.



Foto: @FranciaMarquezM/Twitter.

Ante la polémica que se ha desatado en los últimos días en torno a los beneficios del Gobierno Nacional a los que aún tiene acceso la candidata, señaló en el comunicado:

Al mismo tiempo indicó que esta situación busca poner en entredicho su honestidad y transparencia.

La fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, explicó las razones por las que estuvo inscrita al Sisbén.

Después de varios cuestionamientos, Francia Márquez respondió a las dudas sobre las controvertidas versiones de sus propiedades en Suárez, Cauca y en Cali.

Uno de los inmuebles fue adquirido en 2018, un año antes de su registro en el Sisbén, en otra vivienda diferente.

“En el municipio de Suárez, en la alcaldía, afilian a todas las personas al Sisbén y estuve afiliada, pero como víctima de desplazamiento forzado y pues me trasladaron en el Sisbén a Cali, eso no es un pecado ni es un delito. Yo sigo siendo del municipio de Suárez y sigo votando en el municipio de Suárez, mi vivienda sigue estando allá. A pesar de que ahora, por la situación de seguridad, pues me tocó venirme a Cali”, señaló Francia.