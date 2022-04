Francia Márquez respondió a las críticas por sus inmuebles y subsidios

Después de varios cuestionamientos, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, respondió a las dudas sobre las controvertidas versiones de sus propiedades en Suárez, Cauca y en Cali.

Uno de los inmuebles fue adquirido en 2018, un año antes de su registro en el Sisbén, en otra vivienda diferente.

“En el municipio de Suárez, en la alcaldía, afilian a todas las personas al Sisbén y estuve afiliada, pero como víctima de desplazamiento forzado y pues me trasladaron en el Sisbén a Cali, eso no es un pecado ni es un delito. Yo sigo siendo del municipio de Suárez y sigo votando en el municipio de Suárez, mi vivienda sigue estando allá. A pesar de que ahora, por la situación de seguridad, pues me tocó venirme a Cali”, señaló Francia.