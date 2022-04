Gustavo Petro no asistió a sesión presencial del Congreso y recibió críticas

Tras más de dos años trabajando de manera virtual y semipresencial, el Senado de la República retomó este martes las sesiones completamente presenciales luego de que la pandemia no permitiera la asistencia al Congreso y uno de los más señalados en las redes sociales fue el senador y candidato presidencial, Gustavo Petro.

Con el propósito de discutir los diferentes proyectos de ley que se encuentran sobre la mesa, los miembros del Senado pudieron regresar a la sala del Congreso gracias al buen comportamiento y control del covid-19 en el país. Teniendo en cuenta que el número de contagios y muertes que se registra diariamente en Colombia es mínimo.

Después de más de dos años de no tener que asistir presencialmente, el nombre de Gustavo Petro fue el que más se criticó el martes, ya que el senador no se presentó por razones que todavía no se conocen. Inicialmente lo que se sabe es que el candidato del Pacto Histórico estuvo realizando actos de campaña junto a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

Críticas para Gustavo Petro

Ante el actuar del candidato presidencial, quien estuvo celebrando su cumpleaños con la comunidad de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, las críticas no se hicieron esperar y se destacó la del otro candidato John Milton Rodríguez, quien igualmente es senador de la República y estuvo en el regreso de las sesiones presenciales.

Con el control de la pandemia en el país, se permitió que los legisladores puedan volver al recinto con todas las medidas de bioseguridad y así lo mostró en un video el senador John Milton Rodríguez, quien además ya también hace parte del tarjetón para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

“Yo le invitaría a que cumpliera el mandato de cuatro años, de ejercer la representación de la ciudadanía en el Senado de la República, creo que es prioridad aún por encima de los actos de campaña”, dijo sobre la posible falta de compromiso con su rol de senador por parte de Petro.

“Espero que haya una excusa válida, que puede tenerla, desconozco las razones por las cuales no asistió. Tenemos que aprovechar que ya estamos presenciales y tenemos varios proyectos que debemos sacar adelante”, agregó en su crítica a su rival para la Presidencia.

Finalmente, señaló que es completamente válido que Petro realice acciones en su campaña alrededor del país, pero que si estas no le permiten cumplir sus compromisos como senador, debería evaluar su cargo: “Sí la evaluación de su caso y de su campaña es que es necesario renunciar al Senado, eso sería lo mejor para los colombianos para que se pueda dedicar a la campaña”, concluyó.