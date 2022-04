La razón por la que Francia Márquez recibía subsidios del Gobierno

Toda una polémica se ha generado alrededor de la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, luego de conocer que recibía subsidios del Gobierno Nacional.

Según el departamento de Prosperidad Social, Márquez ha recibido al menos 23 giros del programa Ingreso Solidario que suman al menos $4.060.000.

Adicionalmente, según el departamento Nacional de Planeación, la candidata presuntamente no habría actualizado los datos en el actual Sisbén, razón por la que recibe beneficios.

Cabe mencionar que anteriormente, en la sección de Noticias RCN, Candidatos En La Redacción, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro dijo que no creía en la renta básica.

“La verdad yo no creo mucho en la renta básica, yo creo que no me suena mucho, a mí me suena más, y lo digo porque pertenezco a una comunidad donde los subsidios es lo que nos ofrecen y nos dicen que hemos salido de la pobreza con esos subsidios, y lo que el Estado ha hecho es colocar en un estado de mendicidad a la gente. Yo creo más en un sistema que fortalezca los emprendimientos productivos. Yo creo en eso y creo que fortalecer en eso sería más importante que simplemente una renta básica que el Estado le subsidia o le manda cada mes a una familia”.