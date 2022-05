Voz de mujer: vea aquí a las mujeres que rodean a los candidatos presidenciales

Existe una famosa frase que dice "detrás de un gran hombre, hay una gran mujer", lo cual resalta la importancia de las mujeres para la llegada al éxito de sus maridos, hijos o hermanos. Este caso ocurre en la contienda electoral en Colombia, pues Noticias RCN habló con algunas de las esposas de unos de los candidatos presidenciales, y con la madre de otro.

Cecilia Suárez, mamá de Rodolfo Hernández

Cecilia Suárez es la madre del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, quien a sus 77 años aspira llegar a la Presidencia de Colombia. La mujer le dijo a Noticias RCN que "regañó" al ingeniero cuando supo que se iba a meter en la política.

“Yo lo regañé, le dije que no se ponga a meterse en eso, que tiene cómo comer y todo… Le dije que me iba para Miami (si ganaba la Presidencia), para eso tiene señora, uno queda a un lado”, señaló.

Además, como consejo para su hijo, doña Cecilia dijo lo siguiente: “Que haga lo que quiera porque ya está viejo, ya no tengo derecho a mandarlo ni darle duro ni nada”.

Margarita Gómez, la mujer que acompaña a Fico Gutiérrez

Margarita Gómez, o 'Margara', como Federico Gutiérrez le dice, es las esposa del candidato del Equipo por Colombia, contó que es una persona que disfruta de la vida en familia, estando al lado de sus hijos y su marido.

“Soy una mujer muy tranquila, me gusta la vida pausada, mi proyecto más importante es mi familia, disfruto mucho estando con mi esposo, con mis hijos”, señaló Gómez.

Además, indicó que no le gusta el título de primera dama. “Yo siempre le digo a la gente que me siga diciendo Margara porque yo soy la misma persona, para mí es la persona lo que importa. El título realmente no me gusta, yo prefiero que me digan por mi nombre”, agregó.

Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro

Verónica Alcocer está acompañando por tercera vez a su esposo Gustavo Petro en una contienda electoral por la Presidencia. La mujer del candidato señaló en diálogo con Noticias RCN que el líder del Pacto Histórico es una persona dócil, "aunque no lo aparente".

“(Entre risas) Yo (mando en casa). Gustavo es una persona que, para ese tema, es muy fácil, dócil, aparenta que no lo fuese, pero lo es… Es de lavar y planchar, no molesta si la ropa está planchada o no, no es exigente en ese tipo de temas”, precisó.

María Ángela Holguín, de la mano con Sergio Fajardo

María Ángela Holguín es la actual pareja del candidato Sergio Fajardo de la Coalición Centro Esperanza. Resaltó que ella no se visualiza como primera dama, además de señalar que cree que el "Chavez colombiano" podría llegar a ser Gustavo Petro o Rodolfo Hernández.

“Me visualizo compañera y acompañante de Sergio. Quiero acompañarlo en cosas que desde mi vida anterior de funcionaria pública he visto y qué digo ‘nadie se le mete a un tema grande’, por ejemplo, cómo lograr algún día transformar La Guajira y el Chocó”, indicó.

